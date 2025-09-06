Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Il nuovo Galaxy Tab S11 Ultra si avvicina al debutto ufficiale, previsto al prossimo Galaxy Event del 4 settembre, e i primi test su Geekbench anticipano un netto miglioramento rispetto al modello precedente. I dati mostrano come il tablet di punta della linea Galaxy Tab offrirà prestazioni superiori, pur restando leggermente dietro agli smartphone più potenti della stessa casa.

I risultati dei benchmark

Il dispositivo è apparso su Geekbench 6.4.0 con il processore Dimensity 9400+ di MediaTek. Si tratta di una versione potenziata del chip, caratterizzata da un core Cortex-X925 con frequenza di clock fino a 3,73 GHz. Nei test, il tablet ha ottenuto circa 2.500 punti nel single-core e oltre 8.700 nel multi-core.

Il confronto con il Galaxy Tab S10 Ultra evidenzia un salto consistente: il modello precedente, basato su Dimensity 9300+, si fermava a circa 2.200 punti single-core e 7.500 multi-core. Il progresso riguarda quindi sia le prestazioni per attività quotidiane sia la capacità di gestire carichi intensi in multitasking.

Confronto con gli smartphone top di gamma

Nonostante il miglioramento, il Galaxy Tab S11 Ultra non raggiunge ancora i livelli di prestazione dei migliori smartphone. Il Galaxy S25 Ultra, alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, arriva infatti a 3.000 punti single-core e circa 9.800 multi-core. La differenza, comunque, non compromette l’esperienza su tablet, che resta pensata per sfruttare un ampio display e una batteria di grande capacità. Le prestazioni emerse dai benchmark indicano un dispositivo solido, capace di affrontare attività avanzate come editing grafico, gestione di file pesanti e sessioni di multitasking esteso.

Display e design aggiornati

Oltre al processore, il nuovo tablet introduce miglioramenti sul fronte hardware. Il display OLED da 14,6 pollici avrà un notch ridotto rispetto al modello precedente, offrendo più spazio visivo. La batteria cresce leggermente, passando a 11.600 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45W. La scocca avrà uno spessore compreso tra 5,1 e 5,5 mm, rendendo il dispositivo più sottile e leggero. Queste caratteristiche mirano a migliorare la portabilità senza sacrificare la durata energetica, un elemento chiave per chi utilizza il tablet in contesti professionali o in mobilità.

Prezzi e configurazioni attese

Le indiscrezioni sui prezzi indicano tre configurazioni per il mercato statunitense:

1.200 dollari per la versione base con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

1.400 dollari per il modello con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

1.700 dollari per la variante top di gamma, con 16 GB di RAM e 1 TB di storage.

Queste cifre posizionano il Galaxy Tab S11 Ultra tra i tablet premium più costosi, in linea con la strategia di Samsung di collocarlo come alternativa ai notebook sottili e ai convertibili.