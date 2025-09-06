Samsung Galaxy S26 Edge, i renders confermano il design

Dopo il suo ultimo smartphone ultra sottile Samsung Galaxy S25 Edge, sembra che il colosso sudcoreano abbia deciso di continuare su questa linea. Secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda starebbe infatti già lavorando alla realizzazione del suo successore. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S26 Edge. In queste ultime ore, lo smartphone in questione è stato avvistato in rete in alcune prime immagini CAD renders che ci hanno ovviamente rivelato il suo possibile design.

Samsung Galaxy S26 Edge, modulo fotografico in stile iPhone 17?

In queste ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini CAD renders del prossimo smartphone ultra sottile di casa Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S26 Edge. A realizzare e pubblicare queste immagini è stato il noto leaker del settore OnLeaks in collaborazione con il sito web Android Headlines, quindi possiamo ritenerle piuttosto attendibili.

Quello che risalta subito alla vista da queste prime immagini è sicuramente il design del modulo fotografico. Sul retro del Samsung Galaxy S26 Edge, è infatti presente un modulo fotografico piuttosto esteso di forma rettangolare. Al suo interno sul lato sinistro trovano posto due sensori fotografici posti verticalmente più un piccolo flash LED di fianco. Un design che, come anticipato dal titolo, ricorda moltissimo quello che vedremo sui prossimi smartphone di punta di casa Apple, ovvero i prossimi iPhone 17. Anche in questo caso, però, non sarà una vera e propria novità, dato che il colosso Google adottato ormai da diversi anni un look simile per il modulo fotografico dei suoi smartphone.

Oltre a questo, dalle immagini emerge poi chiaramente l’estrema sottigliezza che contraddistinguerà questo nuovo smartphone di casa Samsung. Sul fronte, poi, ci sarà un display piuttosto ampio con le cornici estremamente sottili e simmetriche tra loro. Nonostante l’estrema sottigliezza, sembra poi che Samsung abbia deciso di adottare una batteria più ampia rispetto al passato, con una capienza pari a 4200 mah.