Xiaomi HyperOS 2.2: annunciati i dispositivi per la versione stabile

Xiaomi ha iniziato la distribuzione ufficiale e stabile di HyperOS 2.2. Si tratta di un aggiornamento molto atteso che porta con sé diverse migliorie estetiche. Oltre che ottimizzazioni delle performance e l’introduzione delle prime funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tale nuova release parte dal mercato cinese, coinvolgendo inizialmente un gruppo selezionato di nove dispositivi di fascia alta. Successivamente, la diffusione sarà estesa gradualmente ad altri modelli compatibili. Includendo anche le versioni internazionali, presumibilmente nel corso delle prossime settimane.

Xiaomi lavora al rilascio del nuovo HyperOS 2.2

Basato su Android 15, il nuovo aggiornamento non rappresenta un semplice update incrementale. Rappresenta un’evoluzione del sistema operativo, che mira a offrire agli utenti un’esperienza più matura, fluida e intelligente. Tale aggiornamento è una tappa fondamentale nella visione di Xiaomi di un ecosistema unificato e integrato. Come anticipato dalla prima versione di HyperOS.

Tra le principali novità introdotte c’è una rinnovata interfaccia utente, caratterizzata da animazioni più fluide e un design ancora più armonico con l’intero ecosistema Xiaomi. Inoltre, il sistema è stato ottimizzato per garantire maggiore stabilità. Oltre che migliori prestazioni nella gestione quotidiana delle attività. L’aggiornamento porta con sé anche nuove possibilità di personalizzazione. Ciò insieme a funzionalità smart che sfruttano l’intelligenza artificiale. Al fine di migliorare il multitasking e l’usabilità complessiva del sistema.

Come anticipato, in tale fase, l’aggiornamento è disponibile per determinati dispositivi. Ovvero i modelli Xiaomi 15 Ultra, 15 Pro, 15,14 Ultra,14 Pro,14. REDMI K70 Ultra, K80 Pro e K80. Con un pacchetto di installazione che ha una dimensione media di circa 7,2 GB. Anche se, è utile sottolineare che il peso può variare leggermente a seconda del modello. Al momento, non è stata ancora comunicata una data precisa per il rilascio globale. Ma è probabile che Xiaomi estenda il rollout a livello internazionale. Ciò già dalle prossime settimane. Non resta quindi che attendere ulteriori dichiarazioni da parte dell’azienda.