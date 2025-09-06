Prime Video: ecco le novità in arrivo

Settembre porta con sé un carico di novità su Prime Video. La piattaforma si arricchisce così di storie intense e personaggi indimenticabili, ognuno con il proprio universo narrativo. Il 1 settembre arriva “The Runarounds”, storia di un gruppo di neodiplomati di Wilmington, Carolina del Nord, che decidono di formare una rock band nell’estate successiva al diploma. Il 4 settembre, invece, debutta “Holiday Crush”, un reality originale con i The Jackal che, dal loro divano, osservano e commentano le avventure di un gruppo di giovani in vacanza.

Le novità in arrivo su Prime Video per il mese di settembre

Dal 10 settembre, “La Fidanzata”, ispirata al romanzo di Michelle Frances, racconta la vita di Laura, donna apparentemente perfetta con carriera, famiglia e marito amorevole. Tutto cambia quando il figlio porta a casa Cherry, una nuova fidanzata il cui arrivo scatena dubbi, sospetti e tensioni. La serie esplora con delicatezza e suspense la linea sottile tra paranoia e realtà.

Chi invece torna con nuove avventure è “Gen V”, con la sua seconda stagione disponibile dal 17 settembre. L’universo della Godolkin University si amplia, mostrando studenti costretti a confrontarsi con i nuovi programmi del misterioso Rettore e a gestire i traumi del passato. Cate e Sam vivono il loro momento di gloria come eroi, mentre Marie, Jordan ed Emma affrontano il ritorno al college tra esitazioni e ricordi dolorosi. La tensione cresce non solo tra i corridoi della scuola, ma anche nel mondo esterno, dove la guerra tra umani e Supes prosegue senza sosta.

Infine, tra le novità più attese c’è “Hotel Costiera”, che arriverà il 24 settembre. La serie racconta le vicende di Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams, un ex marine di origini italiane che decide di tornare nel paese della sua infanzia. Si tratta di novità interessanti che promettono di attirare l’attenzione di tutti gli utenti sulla piattaforma Prime Video.