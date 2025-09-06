Monitor Samsung da gaming a soli 99 euro: una promozione assurda su Amazon

L’occasione che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata, in questi giorni è possibile mettere le mani direttamente sul monitor Samsung da gaming, in particolare parliamo della variante G3 (codice prodotto S24DG302), con una spesa finale addirittura inferiore ai 100 euro, grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione di tutti gli utenti.

Il prodotto in questione risulta essere caratterizzato da un display da 24 pollici di diagonale, completamente piatto (quindi senza curvatura di alcun tipo), che si appoggia sulla tecnologia IPS LCD per raggiungere una risoluzione in FullHD a 1920 x 1080 pixel. I suoi punti di forza sono chiaramente molteplici, essendo disponibile un refresh rate a 180Hz, ma anche un tempo di risposta di solo 1 ms, passando per il supporto alle più recenti tecnologie: AMD FreeSync in primis.

Nella parte posteriore si può trovare tantissima connettività a disposizione di tutti gli utenti, come ad esempio la porta HDMI di ultima generazione, passando per la Display Port, ma anche un ingresso audio. Il design minimale lo rende adatto e perfetto per ogni ambiente, considerando comunque che prende solamente qualche dettaglio dall’aggressività che solamente contraddistingue i monitor da gaming.

Il monitor Samsung da gaming costa solamente 99 euro oggi

Una spesa davvero ridottissima per l’acquisto di un monitor di ottima qualità generale, il Samsung Odyssey G3 può essere vostro oggi su Amazon a soli 99 euro, approfittando dello sconto di circa 100 euro rispetto al listino iniziale di 199 euro. Lo potete ordinare subito al seguente link.

Il risparmio è ottimo anche per la possibilità di avere la merce gratuitamente a domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, grazie alla solita ottima spedizione di Amazon.