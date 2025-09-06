Honor Magic V5: pieghevole di nuova generazione

A spingere il nuovo Honor Magic V5 verso l’alto non è solo il design pieghevole. Il vero salto qualitativo è nascosto all’interno, dove il chip Snapdragon 8 Elite sviluppato da Qualcomm si fonde con le soluzioni software di Honor. L’azienda ha voluto evidenziare con forza quanto questa collaborazione sia stata determinante. Il processore è progettato per potenziare ogni aspetto dell’esperienza d’uso, non solo in termini di prestazioni pure, ma soprattutto nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale in tempo reale. Grazie a una combinazione tra CPU spinta, architettura grafica aggiornata e moduli IA dedicati, il dispositivo può gestire funzioni evolute come traduzione simultanea nelle chiamate e messaggistica intelligente.

Honor Magic V5: il pieghevole che segna un’era

Il display interno da 7,95 pollici rende possibile gestire fino a tre app insieme, grazie alla modalità Multi-Flex. Questo permette di lavorare, comunicare e navigare contemporaneamente senza rallentamenti. La produttività trova nuove forme in questo pieghevole che punta tutto sull’integrazione tra hardware e software. La presenza di Google Gemini, l’assistente AI di ultima generazione, completa un pacchetto pensato per utenti esigenti e professionisti in movimento. La piattaforma è stata presentata come uno strumento in grado di ridefinire lo standard per l’intero settore.

Nel comparto fotografico, Honor ha unito le forze con Qualcomm per sviluppare il sistema Falcon Camera, un connubio di ottica e AI che si esprime al meglio in ogni condizione. La fotocamera principale da 50MP eccelle negli scatti in notturna, mentre il sensore teleobiettivo da 64MP consente uno zoom ottico 3x e digitale fino a 100x, pensato per i dettagli più lontani. A supporto, ci sono l’ISP Qualcomm Spectra e l’NPU Hexagon, capaci di ottimizzare le immagini in tempo reale.

La piattaforma Snapdragon 8 Elite raggiunge 4,32 GHz di frequenza massima e migliora le prestazioni grafiche del 40% rispetto al predecessore. A sottolineare il risultato, le dichiarazioni dei due protagonisti. James Li, CEO di Honor, ha definito Magic V5 “il punto d’inizio dell’era AI agentica”. Chris Patrick, vicepresidente Qualcomm, ha parlato di una “visione comune per ridefinire l’esperienza mobile”.