Gen AI e agenti intelligenti, la nuova spinta al business digitale

L’intelligenza artificiale è un asset strategico. Nel giro di pochi mesi, la Gen AI – l’intelligenza artificiale generativa – è passata al mondo reale ed è un valore per le imprese. Sempre più aziende, dalle multinazionali alla PMI, stanno integrando modelli di AI generativa e agenti intelligenti nei loro sistemi interni, nel customer service, nella gestione dati e nel supporto decisionale. Il motivo è semplice: il ritorno sugli investimenti (ROI) è tangibile e i progetti stanno crescendo a dismisura.

Non si parla più solo di sperimentazione o progetti pilota, l’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle strategie di crescita, innovazione e contenimento dei costi. Tuttavia, mentre i modelli generativi (come quelli che producono testi, immagini o codice) hanno catalizzato l’attenzione iniziale, oggi si guarda con crescente interesse agli AI agent, software autonomi in grado di agire su ambienti digitali, prendere decisioni, avviare azioni complesse o interagire con altri sistemi. Questi agenti rappresentano il passo successivo dell’evoluzione AI. Non solo assistenti virtuali, ma entità operative capaci di orchestrare flussi di lavoro, supportare team umani e risolvere problemi in tempo reale. Settori come la finanza, il retail, l’industria e il marketing stanno già sperimentando modelli di task automation avanzati, ottimizzazione della supply chain e nuovi modelli predittivi.

Gen AI e AI agent, nuovi sviluppi per aziende e imprese che adottano l’Intelligenza Artificiale

Secondo le analisi più recenti, le aziende che hanno adottato la Gen AI in modo strutturato stanno riportando aumenti significativi della produttività, risparmi operativi e miglioramenti nell’esperienza del cliente. I benefici si riflettono non solo nei numeri, ma anche nella qualità, nella riduzione dei tempi di delivery e nella rapidità delle decisioni basate sui dati. L’evoluzione è appena cominciata, il 2025 si preannuncia come l’anno della nascita ufficiale di molti progetti di AI agentica.

In questo scenario, le aziende più abili saranno quelle capaci di integrare l’AI nei propri modelli di business con una visione strategica e non più solo sperimentale. Perché l’AI, oggi, è molto più che tecnologia: è cultura, direzione e vantaggio competitivo.