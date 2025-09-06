Expert Tech To School: settembre inizia con OFFERTE speciali

Settembre a volte sembra grigio, ma da Expert tutto cambia colore. Entri e trovi luci, energia, idee che trasformano le giornate. C’è un’atmosfera quasi incantata: prodotti che fanno risparmiare tempo, che fanno sorridere, che danno leggerezza al ritorno alla routine. È un po’ come aprire un forziere pieno di cose belle: smartphone eleganti, televisori luminosi, elettrodomestici che ti aiutano senza chiedere nulla in cambio. Ti accorgi che settembre può essere speciale, basta scegliere le novità giuste e lasciarti guidare dalle promozioni Expert.

Promo di Expert davvero eccezionali!

Da Expert puoi vivere la magia con l’Apple iPhone 16e nero 128GB a soli 649,90 euro, oppure lasciarti sorprendere dalla LG 55QNED70A6A TV QNED AI serie 70 da 55” 4K a 499 euro. Expert ti porta anche nel mondo del gaming con la Nintendo Switch OLED bianca al prezzo più unico che raro di 329,90 euro e con la Trust Gaming GXT 703 Riye sedia nera ora extra scontato ad appena 119,90 euro. La casa splende con Expert: la lavatrice Samsung serie 7000D Bespoke AI classe A a 499 euro, il Beko BCNA275E4SN da incasso 254L bianco a 569 euro e la Dyson V11 Advanced scopa ricaricabile senza sacco 0.76lt al prezzo da vero shock di 399 euro.

E per lavorare o studiare? Expert offre il Lenovo Ideapad Slim 3 15,6” al prezzo super ribassato solo ora 449 euro e l’Acer All in One Aspire C24-1800 a 559 euro. Infine, la praticità è nelle tue mani con lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro midnight black 8GB RAM 256GB al costo wow di 239,90 euro. Prezzi eccezionali, brand di prim’ordine, insomma Expert sa davvero come accontentare la sua esigente clientela! Devi solo andare in store o sul sito!