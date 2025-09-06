Audi RS6 Avant 2027: la super wagon si svela con grinta

La nuova Audi RS6 Avant 2027 si mostra nei primi prototipi tra le curve del Nürburgring, avvolta da un camuffamento pesante. Nonostante ciò, emergono proporzioni muscolose e dettagli pronti a catturare lo sguardo. La carrozzeria appare più lunga di 6 cm rispetto al modello precedente, conferendo slancio a un profilo già carismatico. Davanti domina una griglia diamantata ridisegnata, affiancata da prese d’aria maggiorate e una parte anteriore che sfiora l’asfalto. Gli sguardi si fermano subito sui gruppi ottici, fari con luci diurne digitali, composti da 48 segmenti LED capaci di offrire ben sette firme luminose differenti. Una firma scenografica che proietta l’auto Audi in una dimensione futuristica.

Eleganza sportiva di profilo e coda da brividi per la nuova Audi

Il lato mostra minigonne sagomate, prese d’aria sui parafanghi e linee tese che comunicano dinamismo. Due sportellini posteriori rivelano la doppia anima: uno per il carburante, l’altro per la ricarica del sistema ibrido plug-in. È la prova che l’Audi RS6 Avant saprà combinare brutalità e tecnologia moderna. Dietro è più “teatrale” con due terminali ovali, firma inconfondibile della famiglia RS Audi, emergono da un paraurti dedicato con diffusore discreto ma deciso. I fanali posteriori a forma di boomerang, collegati da una sottile striscia luminosa, creano un effetto scenico unico.

Gli interni del modello Audi restano ancora un mistero, ma indiscrezioni parlano di un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici, un sistema infotainment da 14,5 pollici e un display da 10,9 pollici per il passeggero. Si attendono sedili sportivi avvolgenti, inserti in fibra di carbonio e loghi RS a ogni angolo. Non mancherebbe un impianto audio Bang & Olufsen e un bagagliaio capace di arrivare a 1.534 litri. Sotto il cofano, poi, la curiosità è altissima. Le voci parlano di un inedito V6 o di una versione aggiornata del leggendario V8 4.0 biturbo. In entrambi i casi la soglia promessa supera i 710 CV. L’Audi RS6 Avant 2027 sarà inoltre basata sulla piattaforma Premium Platform Combustion, sembra già pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle familiari ad alte prestazioni. Una storia fatta di potenza assoluta, tecnologia avanzata e dettagli capaci di emozionare al primo sguardo.