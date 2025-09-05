WhatsApp: attenti alla nuova truffa che offre soldi facili

Giorno d’oggi, ogni utente il possesso di uno smartphone ovviamente utilizza WhatsApp costantemente per stare connesso con i propri cari e scambiare i messaggi in tempo reale, queste caratteristiche seppur semplici hanno trasformato WhatsApp nell’applicazione più presente negli smartphone di tutto il mondo nell’ultimo decennio, nello specifico l’applicazione di messaggistica valuta un bacino di utenti plurimiliardario conquistato nel corso del tempo e che ora ovviamente ha trasformato WhatsApp nell’applicazione da battere.

Si tratta senza alcun dubbio di un grande traguardo che tra l’altro continua a crescere giorno dopo giorno, tutti usano WhatsApp, ma proprio tutti, tra questi tutti purtroppo però spiccano anche elementi poco raccomandabili come i truffatori, questi utenti sono infatti a tratti dalla mole di utenza davvero importante presente nell’applicazione poiché quest’ultima connettendo tutti quanti permette ai truffatori di raggiungere potenziali vittime molto più facilmente, una caratteristica che ovviamente ai truffatori torna a utile poiché aumenta le probabilità di successo.

Le truffe su WhatsApp sono diventate di conseguenza una vera e propria realtà ormai da parecchi anni e purtroppo colpiscono anche l’Italia, non a caso recentemente è arrivata una nuova truffa che precedentemente era presente su Telegram, parliamo del falso gruppo di lavoro che promette guadagni facili, ma poi vi deruba, scopriamo insieme come funziona.

Un gruppo letale

Nello specifico, questa Truffa si mostra in modo abbastanza semplice dal momento che l’utente viene aggiunta all’interno di un gruppo dove le viene proposto di guadagnare facilmente del denaro svolgendo piccoli compiti, come mettere like ad alcuni video per poi ricevere effettivamente dei bonifici che oscillano tra i cinque e i 10 €, dopo un certo numero di volte però gli utenti ricevono la proposta di inviare qualche centinaio di euro con la promessa di ricevere anche questi moltiplicati svariate volte, la truffa è proprio lì dal momento che una volta inviati quei soldi spariranno nel nulla.

Se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità, non appena nuotate questo pattern abbastanza osservato, bloccate immediatamente tutto e uscite da quel gruppo in modo da non correre rischi.