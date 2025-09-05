Volkswagen avvia la produzione della ID.3 GTX FIRE+ICE

Il primo settembre 2025 è iniziata ufficialmente la produzione in serie della ID.3 GTX FIRE+ICE. Gli stabilimenti in cui la vettura viene assemblata sono quello di Zwickau oltre che la Transparent Factory di Dresda, entrambi situati in Sassonia

La vettura elettrica nasce in collaborazione con il marchio di abbigliamento sportivo BOGNER FIRE+ICE. La partnership tra BOGNER e Volkswagen risale agli anni ’90 quando venne presentata l’iconica Golf II Fire and Ice, diventando immediatamente un oggetto di culto per gli appassionati di automotive.

In omaggio alla storia dei due marchi tedeschi, la ID.3 GTX FIRE+ICE sarà realizzata come modello celebrativo in edizione limitata. Verranno prodotte 1.990 unità i cui prezzi partiranno da 56.000 euro. Come affermato da Danny Auerswald, portavoce del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Saxony: “L’ID.3 è un prodotto originale della Sassonia e ha segnato l’inizio dell’era della mobilità elettrica per il Gruppo Volkswagen alla fine del 2019. Con più di un milione di veicoli elettrici dei marchi Volkswagen, Audi e CUPRA prodotti nei nostri stabilimenti di Zwickau e Dresda, il nostro team ha dimostrato di aver padroneggiato la trasformazione: tecnicamente, strutturalmente e, soprattutto, mentalmente”.

L’avvio della produzione consentirà a Volkswagen di completare i primi veicoli in tempo per tempo per all’IAA MOBILITY di Monaco e l’ID. Meeting a Locarno. In queste occasioni speciali, dieci fortunati clienti potranno ricevere la propria vettura in uno scenario d’eccezione.

La ID.3 GTX FIRE+ICE è realizzata con due motorizzazioni, la prima da 210 kW (286 CV) mentre la seconda raggiunge i 240 kW (326 CV). Il motore elettrico è in grado di generare 545 Nm di coppia massima e nella versione più potente può garantire alla vettura uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Il telaio sportivo DCC è di serie sulla ID.3 GTX FIRE+ICE e la batteria agli ioni di litio da 79 kWh può garantire fino a 591 KM di autonomia second il ciclo WLTP. La ricarica rapida raggiunge potenze fino a 185 kW che consentono alla vettura di passare dal 10% all’80% dell’autonomia in circa 26 minuti.

Dalla presentazione del 2019, sono stati realizzati oltre 350.000 veicoli ID.3 e molti altri arriveranno. Il successo della vettura è globale, tanto che Volkswagen consegna in oltre 40 paesi tra cui anche remote isole nell’Oceano Pacifico.