tado° e Panasonic all’IFA 2025: nuove funzioni smart con AQUAREA Sync e Hydraulic Balancing

Un’alleanza tecnologica che trasforma il comfort domestico con funzioni innovative per pompe di calore, risparmio energetico reale e installazioni più semplici che mai.

scritto da Rossella Vitale
All’IFA 2025, tado° e Panasonic hanno mostrato come la tecnologia possa trasformare la gestione del clima domestico. Un incontro tra software intelligente e hardware di alta gamma apre prospettive concrete a milioni di famiglie europee. Con soluzioni create per ridurre consumi e costi, l’attenzione si concentra sul benessere abitativo e sull’efficienza a lungo termine. Si va così verso un futuro in cui comfort e risparmio diventano inseparabili ed imprescindibili.

Comfort e risparmio grazie a tado° e Panasonic

La nuova funzione AQUAREA Sync porta le pompe di calore Panasonic a un livello superiore. Grazie al collegamento diretto con l’Heat Pump Optimiser X di tado°, ogni ciclo diventa più intelligente. Le temperature di flusso vengono ridotte fino a migliorare l’efficienza del 10%. I cicli di accensione e spegnimento vengono sostituiti da un vero standby che abbassa i consumi e prolunga la durata dell’impianto. Nelle stanze meno performanti, la potenza cresce dinamicamente per mantenere un comfort uniforme. Tutto avviene in tempo reale, senza sforzo da parte dell’utente. Non è questa la vera definizione di semplicità?

Da novembre sarà disponibile il Hydraulic Balancing, funzione studiata per superare un ostacolo temuto: le opere idrauliche invasive. Basta installare le teste termostatiche intelligenti tado° sulle valvole esistenti, senza sostituirle. In pochi minuti l’acqua calda viene distribuita in modo omogeneo in ogni radiatore. Addio zone fredde e stanze troppo calde, il risultato è un calore bilanciato in tutta la casa. Questa soluzione non solo riduce i costi di installazione, ma rende l’efficienza accessibile a più famiglie. È davvero possibile chiedere di più?

L’ottimizzatore per pompe di calore X, lanciato nel 2024, rimane intanto il centro della gestione intelligente. Connesso ai termostati tado°, regola il riscaldamento stanza per stanza e sposta i consumi verso le fasce orarie più convenienti. In un’Europa con oltre 25 milioni di pompe di calore già installate, la collaborazione tra i due marchi punta a semplificare la vita quotidiana. Risparmiare fino al 22% è già realtà, ora il margine cresce grazie ad una partnership che porta non solo integrazione, ma anche nuove funzioni indispensabili.

