Italia: consumi elettrici in calo a luglio, rinnovabili in crescita

A luglio 2025 in Italia i consumi elettrici sono calati del 3,5% su base annua, mentre eolico e fotovoltaico continuano a crescere con forza.

scritto da Rosalba Varegliano

Consumi in calo, rinnovabili in crescita

Luglio 2025 segna un ritorno della calma nel settore elettrico italiano, con un calo dei consumi del 3,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il fabbisogno elettrico si è fermato a circa 30 miliardi di kWh, un dato in flessione anche dopo aver corretto l’effetto della temperatura. La contrazione è diffusa lungo tutta la Penisola, con un -3,7% al Nord e al Centro e un -2,9% al Sud e nelle Isole.

La domanda cumulata da gennaio a luglio resta invece sostanzialmente stabile, con un lieve calo dello 0,3% rispetto al 2024, segno che il trend è legato soprattutto alla stagionalità estiva e alla leggera flessione della domanda industriale. Mentre la richiesta elettrica è in calo, continua a rafforzarsi il ruolo delle fonti pulite. Le rinnovabili hanno coperto il 43,8% del fabbisogno elettrico totale, mantenendo la quota dell’anno precedente; un bilanciamento che figura ancora come una delle conferme più significative della transizione energetica in atto.

Eolico e solare guidano il cambiamento

Nel dettaglio delle singole tecnologie, l’eolico ha fatto registrare un invidiabile aumento del +53%, mentre il fotovoltaico ha guadagnato quasi il +18%. In controtendenza troviamo invece la produzione idroelettrica, in calo del 30%, così come quella da impianti termici e geotermici, che registrano decrementi moderati. Il forte incremento nella capacità installata in Italia è un altro segnale positivo: tra gennaio e luglio 2025 sono stati aggiunti oltre 3.700 MW di nuova potenza rinnovabile, di cui oltre 3.300 MW solo dal solare. A livello annuale, l’eolico e il solare insieme hanno guadagnato quasi 7 GW, portando la potenza complessiva installata a oltre 53.700 MW.

Anche i sistemi di accumulo sono cresciuti in modo significativo: la capacità di stoccaggio ha raggiunto oltre 17.100 MWh (quasi 7.000 MW di potenza nominale), con un aumento del 69% rispetto al luglio dell’anno precedente, distribuiti su circa 828.000 impianti. In altre parole, i consumi elettrici in Italia riflettono un temporaneo rallentamento stagionale, ma le rinnovabili continuano a rafforzare il sistema energetico, sostenute da investimenti e infrastrutture sempre più solide e diffuse.

