BYD, mossa strategica: produzione in Thailandia per aggirare i dazi

La Thailandia diventa il nuovo punto di partenza per i piani globali di BYD. Dallo stabilimento di Rayong, operativo dal luglio 2024, sono già uscite 90.000 vetture. La fabbrica produce fino a 150.000 unità all’anno ed è il primo impianto interamente controllato dal marchio al di fuori della Cina. A fine estate, la nave BYD Zhengzhou ha lasciato per la prima volta il porto thailandese con le 900 BYD Dolphin destinate a Germania, Belgio e Regno Unito. Un passaggio storico, capace di segnare una frattura con il passato.

Il peso dei dazi europei sulla BYD e sul mercato

L’Unione Europea ha imposto dazi aggiuntivi sui veicoli elettrici cinesi. Per BYD, che ha collaborato all’indagine della Commissione, l’onere sale al 30,7% tra tariffe già esistenti e supplementi. Una percentuale che rischia di cancellare la competitività di listino. Come reggere un simile fardello senza sacrificare margini o rinunciare a penetrare il mercato europeo? La risposta arriva proprio dalla Thailandia. Le auto costruite a Rayong non rientrano nelle misure tariffarie. Così i modelli BYD arrivano in Europa con prezzi più sostenibili e con meno ostacoli burocratici.

Ke Yubin, direttore generale di BYD Thailandia, ha sottolineato il valore dell’esportazione in Europa di auto prodotte vicino a Bangkok. Una decisione che evidenzia il ruolo della Thailandia nella filiera globale dei veicoli elettrici. Ogni spedizione non è solo logistica, è un segnale diretto al mercato. Se costruire in Europa richiede tempo e capitali ingenti, spedire dal Sud-Est asiatico diventa l’alternativa più rapida. È un messaggio forte anche per le altre case automobilistiche cinesi. Seguiranno la stessa rotta? L’eco di questa scelta arriva fino a Bruxelles, dove le regole sembrano già più fragili. Il futuro del mercato europeo dell’elettrico potrebbe quindi passare da Rayong. Non è un paradosso che l’accesso ai consumatori europei dipenda da un impianto in Thailandia? Forse, ma la strada di BYD mostra che i confini non sono mai invalicabili e che ci sono sempre delle soluzioni.