Sensore a respiro per rilevare il diabete in pochi secondi

Un futuro in cui basti un soffio per scoprire se si è a rischio diabete non è più solo fantascienza. Alla Penn State University, un gruppo di ricercatori ha infatti messo a punto un piccolo sensore capace di leggere nell’aria che espiriamo indizi preziosi sul nostro stato di salute. Il segreto sta nell’acetone, una sostanza che compare nel respiro quando il corpo non riesce a gestire bene gli zuccheri. Se i valori superano una certa soglia, è un chiaro segnale che qualcosa non va.

Monitorare il diabete senza aghi: arriva il sensore portatile

Oggi chi sospetta di avere il diabete deve passare attraverso prelievi e analisi ripetute, procedure che possono scoraggiare e che hanno anche un costo. L’idea di arrivare a un test rapido, indolore e poco invasivo potrebbe cambiare le cose in meglio: basterebbe riempire un sacchetto con il proprio respiro e attendere la risposta dal sensore.

Il dispositivo si basa su un materiale tanto insolito quanto affascinante: il grafene “tostato” al laser, che ricorda per certi versi una fetta di pane troppo abbrustolita. Da solo, questo materiale non riusciva però a distinguere bene l’acetone dalle altre molecole presenti nell’aria. Per renderlo più efficace, i ricercatori lo hanno combinato con ossido di zinco, creando una superficie capace di riconoscere proprio ciò che interessa.

Un altro ostacolo era rappresentato dall’umidità, inevitabile quando si parla di respiro umano. Per evitare che i risultati venissero falsati, è stata introdotta una membrana che trattiene l’acqua e lascia passare solo l’acetone. Grazie a questa soluzione, il test riesce a restituire dati affidabili senza bisogno di laboratori specializzati.

Per il momento serve ancora raccogliere l’aria in una sacca, ma l’obiettivo è ben più ambizioso: arrivare a una versione indossabile, magari una mascherina o un piccolo dispositivo da portare sempre con sé. Così il monitoraggio diventerebbe immediato e continuo.

E la prospettiva non riguarda solo il diabete. Capire come cambiano i livelli di acetone con la dieta o l’attività fisica potrebbe aprire le porte a un nuovo modo di leggere il metabolismo e prevenire altri problemi di salute.

Un passo avanti che profuma di futuro: semplice, veloce e alla portata di tutti.