SBS: all’IFA 2025 presentate novità per l’accessoristica tech

All’IFA 2025, SBS si conferma protagonista dell’innovazione tecnologica. L’azienda ha portato in scena un’evoluzione per gli accessori elettronici. Lo stand, organizzato come un ecosistema integrato, accoglie visitatori e professionisti con soluzioni pensate per la vita quotidiana. Qui design, prestazioni e usabilità convivono in un equilibrio studiato nei minimi dettagli. Marco Visconti, General Manager di SBS, sottolinea che l’obiettivo dell’azienda non è solo esporre prodotti, ma raccontare una visione coerente. Le aree dedicate ai singoli marchi mostrano come ogni componente dell’ecosistema contribuisce a creare un’offerta completa e specialistica.

Le novità presentate da SBS all’IFA 2025

Tra le novità più interessanti c’è Smart Seller, un nuovo concept espositivo pensato per trasformare il punto vendita in uno spazio interattivo e funzionale. Ogni espositore diventa un punto di contatto strategico, capace di guidare i clienti nella scelta dei prodotti, valorizzando al contempo l’identità dei brand. Materiali dedicati, strutture flessibili e assortimenti ottimizzati creano ambienti ordinati e accattivanti, dove la comunicazione tra prodotto e consumatore è immediata e chiara.

E non è tutto. Gli auricolari TWS Smart Buds integrano l’AI per trascrivere, tradurre e creare mappe mentali. Mentre la linea Track My e Track Pro assicura tracciamento in tempo reale degli oggetti. Oltre che l’integrazione con i principali ecosistemi Apple e Android. L’offerta audio si arricchisce con le cuffie premium Jaz e gli auricolari vivaci di Music Hero. Mentre Lume introduce un’illuminazione decorativa intelligente, capace di unire estetica e funzionalità.

SBS propone anche una nuova generazione di accessori per la ricarica. I dispositivi compatibili con lo standard Qi2 25 Watt permettono di ricaricare in modalità wireless in modo rapido e sicuro. Mentre i caricatori Power Control 2.0 con display intelligente garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni. L’azienda ha, inoltre, presentato soluzioni pensate per la mobilità quotidiana, dai caricabatterie GaN Slim ai power bank High Density.

Sono stati presentati anche accessori pensati per i viaggiatori: Retractable Wall Charger, Flexi Collection e la linea World Travel Adapter. Quest’ultimi offrono strumenti pratici, sicuri e adatti a più di 150 Paesi, con un occhio alla funzionalità e alla sicurezza. Nel campo della protezione, le nuove cover e vetri certificati Made for Google Pixel e i kit D3O confermano l’impegno di SBS per la qualità, l’affidabilità e la sostenibilità.

In occasione del lancio degli iPhone 17, Puro e case&me presentano cover coordinate e accessori in linea con le ultime tendenze. Mentre Fast Skin e To Repair propongono soluzioni di protezione evoluta e riparazione responsabile. Il rilancio di Vivanco completa il quadro, consolidando la strategia multibrand e arricchendo l’offerta con prodotti affidabili e riconoscibili.