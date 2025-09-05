Vodafone festeggia i 2 miliardi di smartphone prodotti in Vietnam

Vodafone continua a essere protagonista del mercato delle telecomunicazioni italiane ed europee, non solo per i traguardi raggiunti a livello mondiale ma anche per le nuove offerte che puntano a rafforzarne il ruolo. L’operatore ha lanciato la promozione Bronze Plus, disponibile online per chi effettua la portabilità del numero da Iliad, PosteMobile e altri operatori selezionati. Con 9,99€ al mese, il pacchetto offre giga illimitati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, con il vantaggio del prezzo bloccato per 24 mesi. L’attivazione è gratuita e la spedizione della SIM, fisica o in formato eSIM, non prevede costi extra.

Vodafone e la rete mobile più veloce d’Italia

Tale proposta conferma la strategia di Vodafone, che punta sulla qualità della propria rete e su una customer experience semplificata. Chi sottoscrive l’offerta può contare, ad esempio, sulla continuità del servizio fino a 48 ore in caso di credito esaurito, sulla segreteria telefonica inclusa e sulla possibilità di ricevere un richiamo automatico quando un numero torna disponibile. A ciò si aggiunge la comodità dell’addebito automatico, che elimina la necessità di ricordarsi le ricariche manuali e assicura che il credito non vada mai in negativo.

Secondo le analisi di società indipendenti come Ookla, Opensignal e nPerf, la rete Vodafone è risultata la più veloce d’Italia, in particolare nelle prestazioni 5G. I test hanno evidenziato performance superiori sia nel download che nell’upload, oltre a una latenza ridotta, fattori cruciali per un’esperienza di navigazione fluida.

Un ulteriore elemento caratteristico è la semplicità del processo di attivazione. L’acquisto online della SIM è gratuito, la consegna è rapida e avviene anche in fascia serale, mentre la portabilità del numero viene completata in pochi giorni lavorativi.

Insomma, con queste mosse, l’operatore ribadisce la sua volontà di rafforzare la leadership in un mercato sempre più competitivo. L’offerta Bronze Plus si rivolge in particolare a chi cerca un pacchetto completo, connesso al 5G e senza limiti nascosti, a un prezzo che resta stabile per due anni.