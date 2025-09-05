Samsung Galaxy Watch 7 è al 50% su Amazon: uno sconto INCREDIBILE

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy Watch 7 è davvero ridotta rispetto al listino iniziale, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 159 euro per l’acquisto di uno dei migliori smartwatch tra quelli attualmente in circolazione.

Nel momento in cui si pensa di acquistare questo dispositivo, è bene sapere che può essere facilmente utilizzato con qualsiasi sistema operativo, ciò sta a significare che è uno smartwatch compatibile sia con iOS che con Android, nella maggior parte delle sue funzionalità. La versione di cui vi parliamo viene proposta con cinturino realizzato in silicone, caratterizzato da una trama veramente interessante e moderna, colorazione verde, cassa in alluminio con due pulsanti fisici sul lato destro, e ovviamente display touchscreen AMOLED a colori di altissima qualità.

La diagonale è di 40 millimetri, più che bilanciata e adatta per la maggior parte dei polsi, fermo restando che l’utente potrebbe eventualmente scegliere di acquistarlo anche da 44 millimetri, ovviamente a prezzo maggiorato. Il collegamento alla rete avviene solo e esclusivamente tramite bluetooth, quindi sarà sempre necessario essere connessi ad uno smartphone per riuscire a collegarsi a internet.

Samsung Galaxy Watch 7 è scontato su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di questo smartwatch è nettamente più bassa del normale, se considerate infatti che il listino del prodotto sarebbe di 319 euro. In questi giorni il valore finale dell’ordine si aggira attorno ai 159 euro, approfittando così di un risparmio del 50%, applicato in modo completamente automatico da parte di Amazon stessa sulla pagina ufficiale.

La consegna avviene in pochissimo tempo direttamente presso il vostro domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo e con spedizione gestita da Amazon.