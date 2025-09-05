PosteMobile WOW 150: 150 GB in 4G+ a 6,99€ al mese

Ci sono offerte che passano inosservate e poi ce ne sono altre che ti fanno fermare un attimo a pensare: “ma davvero con così poco posso avere tutto questo?”. È un po’ la sensazione che si prova davanti alla Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile, disponibile solo online. Un nome lungo, è vero, ma dietro si nasconde una proposta che vale la pena di raccontare.

PosteMobile Creami WOW 150: 150 GB e chiamate illimitate a 6,99€

Perché parliamoci chiaro: oggi più che mai siamo sempre connessi. Tra video, chat, musica in streaming e un’infinità di app che non riusciamo a chiudere mai, i giga sembrano non bastare mai. Eppure qui parliamo di 150 GB in 4G+, alla velocità che arriva fino a 300 Mbps, il tutto con un canone mensile di appena 6,99 euro. Non solo: chiamate e SMS illimitati, così non hai più l’ansia di contare i minuti o fare economia sui messaggi.

L’attivazione è semplice: online bastano 10 euro per la SIM più 10 euro di prima ricarica, che comprende già il primo mese di offerta. Poi non ci sono sorprese, nessun costo nascosto e anche servizi utili inclusi, come l’avviso di chiamata o “Ti cerco”, che ti avvisa quando qualcuno prova a contattarti mentre sei irraggiungibile. E se usi spesso l’hotspot, puoi stare tranquillo: puoi condividere i tuoi giga senza limiti e senza costi extra.

Un altro punto che fa la differenza è la rete: dietro PosteMobile c’è Vodafone, che copre oltre il 99% della popolazione italiana. Insomma, che tu sia in città o in un piccolo paese, la connessione non sarà mai un problema.

Naturalmente ci sono delle condizioni, come per ogni offerta: se dimentichi di ricaricare e l’offerta non si rinnova, torni alle tariffe base. Ma la cosa si risolve facilmente controllando il credito o impostando il rinnovo automatico.

In definitiva, è un’offerta che sembra pensata proprio per chi cerca tanto, ma non vuole spendere troppo. Non promette l’impossibile, ma dà quello che serve: giga in abbondanza, chiamate e messaggi senza limiti e una rete solida. Una di quelle occasioni che vale la pena cogliere, soprattutto se sei abituato a vivere online senza voler tenere sempre d’occhio il contatore dei giga.