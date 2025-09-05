Astro Mechanica e il motore Duality che cambia il supersonico

Negli Stati Uniti c’è un vento nuovo che soffia sull’aviazione supersonica, e stavolta porta con sé non solo promesse, ma anche investimenti concreti. La protagonista è Astro Mechanica, una giovane azienda californiana che ha catturato l’attenzione di United Airlines Ventures, il braccio di venture capital della compagnia aerea americana. Al centro della scena c’è Duality, un motore che promette di ridisegnare completamente i confini del volo ad altissima velocità.

Supersonico sostenibile: United investe nella propulsione Duality

L’idea, di per sé, sembra quasi fantascientifica: un unico motore capace di cambiare natura a seconda della fase di volo. Durante il decollo e le tratte a bassa quota funziona come un turbofan, man mano che l’aereo accelera diventa un turbojet e, una volta superato Mach 3, si trasforma in un ramjet. Tutto questo grazie a un’architettura ibrida elettrica che consente di separare i gruppi propulsivi dal motore principale. Il risultato? Un sistema che unisce potenza ed efficienza, e che potrebbe finalmente rendere il supersonico non solo possibile, ma anche sostenibile.

Il fondatore e CEO Ian Brooke racconta che l’ingresso di United Airlines Ventures non è solo un’iniezione di capitale, ma anche un segnale forte: il settore crede che la tecnologia sia matura abbastanza da passare dal laboratorio alla pista di prova. Non è un dettaglio da poco, perché finora il sogno del supersonico si è spesso scontrato con il muro dei consumi, dei costi e delle normative.

Eppure, Duality sembra voler cambiare le regole del gioco. Non si parla solo di voli civili intercontinentali ridotti a poche ore – anche se l’idea di collegare l’Asia e l’America in un’unica notte continua a esercitare il suo fascino – ma anche di applicazioni strategiche. Il motore, infatti, non fornisce solo spinta: può generare grandi quantità di energia elettrica, utile a sistemi di sorveglianza, difesa o comunicazioni avanzate.

Adesso la sfida passa dai progetti alle prove concrete. Astro Mechanica si prepara a portare Duality in volo per i primi test, e se i risultati saranno all’altezza delle promesse, potremmo essere davanti a una rivoluzione. Non è solo questione di viaggi più rapidi, ma di ripensare cosa significhi muoversi nel mondo e nello spazio. Per dirla con una battuta, il supersonico potrebbe finalmente smettere di essere un ricordo del Concorde e diventare il biglietto di sola andata per il futuro della mobilità globale.