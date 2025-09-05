Porsche Macan, il nuovo Model Year introduce novità pensate per la sicurezza

Porsche ha ampliato le potenzialità della Macan elettrica introducendo funzionalità avanzate per i sistemi digitali di bordo. Il nuovo Model Year offrirà una maggiore semplicità per gli utenti che potranno giovare di novità nelle operazioni di parcheggio, per la ricarica e per il sistema di infotainment.

La nuova generazione di Macan elettrica va ad ampliare la gamma di sistemi intelligenti di assistenza alla guida attraverso funzioni digitali innovative. Il sistema di assistenza Surround View 3D che offre anche la possibilità di parcheggiare la vettura in automatico, è stato perfezionato per offrire maggiore precisione.

Attraverso quattro telecamere ad alta risoluzione, è possibile visualizzare l’area intorno alla vettura per facilitare le manovre. Inoltre, il sistema Active Parking Support rileva in automatico gli spazi idonei e interviene sullo sterzo per facilitare le manovre. Gli aggiornamenti fatti da Porsche sono mirati a migliorare la precisione di intervento e garantire manovre perfette anche in spazi angusti.

Porsche ha annunciato che la nuova Macan potrà contare su feature pensate per migliorare la sicurezza di bordo

Interessante anche la funzione Parcheggio addestrato che consente di memorizzare ed eseguire automaticamente diverse routine di parcheggio. Gli utenti possono memorizzare fino a cinque routine di parcheggio per attivarle nei medesimi luoghi in cui sono state precedentemente registrate.

Attraverso la feature Assistenza alla retromarcia l’auto può procedere automaticamente in retromarcia lungo un tratto precedentemente percorso in avanti. Il sistema memorizza percorsi fino a 50 metri e monitora i dintorni della vettura attraverso i sistemi di bordo.

Interessante anche la funzione Cofano trasparente che consente di visualizzare sullo schermo centrale tutto quello che si trova al di sotto della linea visiva. Inoltre, la Porsche Digital Key diventa sempre più funzionale, consentendo l’utilizzo su iPhone, Apple Watch e dispositivi Android compatibili. Il sistema Porsche Charging Planner consente di personalizzare la gestione della ricarica, privilegiando determinate stazioni di ricarica e alcuni gestori in base alle preferenze degli utenti.

Il nuovo Model Year della Macan elettrica sarà presentato entro la fine dell’anno con la commercializzazione prevista in autunno.