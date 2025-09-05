Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone: il primo robot aspirapolvere con PowerBoost – Recensione

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone è il nuovo robot aspirapolvere di punta dell’azienda, un prodotto che riesce a far convergere al proprio interno tutta la migliore tecnologia vista fino ad oggi, con l’aggiunta di PowerBoost, soluzione che permette di godere di una soluzione di continuità nelle operazioni di aspirazione e lavaggio, ma scopriamo tutto da vicino con la recensione completa.

Design e Estetica

https://www.youtube.com/watch?v=xySa5HNkwd4

Il design del prodotto appare sin da subito ancora più speciale e curato rispetto al passato, all’interno della confezione è possibile trovare una stazione di svuotamento automatico dalle dimensioni importanti, ma caratterizzata da una fortissima attenzione al dettaglio e alla scelta dei materiali. Le linee sono spigolose e poco arrotondate, tuttavia la finitura spazzolata conferisce un’eleganza sopraffina, impreziosita dalla possibilità di vedere, nella parte anteriore, il contenitore della polvere. Con l’apertura facilitata superiore, invece, gli utenti possono accedere direttamente ai serbatoi di acqua sporca e pulita, facilmente removibili per il riempimento e lo svuotamento.

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone offre la prima stazione OmniCylone al mondo che non richiede l’utilizzo di un sacchetto per la polvere/sporco, una quarta generazione fortemente migliorata rispetto al passato, non solo nel design, ma proprio per quanto riguarda la necessità di manutenzione. Il robot aspirapolvere, anch’esso con la stessa colorazione e finitura della base (almeno superiormente), presenta dimensioni standardizzate e un design moderno, nel quale spicca l’assenza della torretta LiDAR, il che porta ad avere uno spessore di soli 98 millimetri e la possibilità di pulire anche in spazi ristretti (e bui con la luce a LED in accensione automatica) e la presenza di un sistema di controllo fisico che si affida su tre pulsanti.

Nella parte inferiore possiamo notare una spazzola centrale con setole che impediscono l’aggrovigliamento di capelli/peli di animali, l’OZMO Roller, una spazzola laterale (sul lato destro) e due ruote che si affidano all’Arrampicata TruePass. Il sistema utilizza artigli ad attivazione meccanica (migliori rispetto ai classici sistemi con IA che potrebbero falsare gli ostacoli) per il superamento di ostacoli o soglie, garantendo un movimento stabile e continuo, per attraversamenti sicuri.

Stazione OmniCyclone

La caratteristica principe, come anticipato, è il suo essere la prima stazione OmniCyclone al mondo senza sacchetto, per la prima volta la tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty viene integrata in una stazione, con contenitore da 1,6 litri (che permette di raccogliere la polvere fino a 48 giorni consecutivi prima dello svuotamento) e sistema di separazione ciclonica a due stadi per una aspirazione duratura (con perdita pari a solo l’1% anche con uso intenso).

La stazione integra un sistema di lavaggio con acqua calda fino a 75°C a emissione continua (temperatura controllata), per una profonda pulizia del rullo, e dosaggio automatico della soluzione detergente per risultati ottimali. Il rullo si appoggia su un serbatoio galleggiante, utile per mantenerlo sempre immerso in acqua; al termine del lavaggio il serbatoio risciacqua e scarica l’acqua sporca direttamente in una direzione unica, riducendo la possibilità di accumulo dei residui. Un’altra novità riguarda la doppia soluzione detergente, perfetta per permettere all’utente di passare in modo automatico da soluzioni adatte a pulizie normali verso quelle più gravose e importanti, ad esempio dopo aver pulito con il mocio un’area piena di olio. Una volta che il rullo è stato lavato completamente, inizia la fase di asciugatura, ottima per evitare il proliferare di batteri e cattivi odori.

Robot aspirapolvere

I punti di forza del robot aspirapolvere sono davvero molteplici, si parte con la tecnologia PowerBoost, perfetta per incrementare l’autonomia della batteria, senza migliorarne fisicamente la capacità. L’innovazione sta nella possibilità di utilizzare le pause per il lavaggio del mop per ricaricare rapidamente la batteria (ripristina circa il 6% in soli 3 minuti), riuscendo difatti a pulire fino a 1000 metri quadrati con un unico ciclo alla massima potenza.

Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone sfrutta la soluzione BLAST aggiornata con la combinazione di un flusso d’aria maggiore e aspirazione ad alte prestazioni: il tutto è possibile con il motore da 100W (ad alta coppia) e batteria da 6400mAh, per generare un flusso di 18 L/s, nonché una potenza d’aspirazione di 19500 Pa. Il tutto si tramuta in un miglioramento del 140% nella rimozione delle polveri sottili, del 262% nei capelli dei tappeti e del 100% per i detriti di grandi dimensioni.

Il lavaggio non è ovviamente da meno, con OZMO ROLLER 2.0 si raggiunge una pressione di lavaggio ben 16 volte superiore (3800 Pa) rispetto ai normali robot: sfruttando gli oltre 200 giri al minuto il dispositivo strofina e risciacqua in continuazione, per pavimenti brillanti ed esenti da aloni di alcun tipo. Il rullo, in nylon ad alta densità, è stato migliorato per un’efficienza di livello superiore, mentre la tecnologia TruEdge 3.0 Extreme Edge, si appoggia alla sospensione del rullo sui cuscini d’aria con portata di 1,5cm, per pulire il 100% di bordi e angoli (raggio d’azione più lungo del 200%).

La navigazione all’interno degli ambienti è garantita dalla tecnologia AIVI 3D 3.0, capace di garantire un perfetto e preciso riconoscimento degli oggetti, nonché pianificazione dinamica dei percorsi, con adattamento al riconoscimento di persone, oggetti o animali domestici, anche in ambienti mutevoli. È presente l’assistente YIKO, con possibilità di creare piani di pulizia adattabili in base allo spazio e alle abitudini dell’utente, regolando in modo automatico aspirazione, flusso d’acqua e percorsi con analisi delle preferenze e struttura delle stanze (senza interventi manuali).

Applicazione mobile

Il controllo di Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone è estremamente dettagliato e facilitato dalla presenza di una applicazione mobile estremamente ben fatta e organizzata, dalla quale l’utente può raggiungere una infinità di impostazioni, per personalizzare le operazioni di lavaggio e aspirazione, adattandole alle proprie esigenze. Ad esempio è possibile scegliere la modalità di lavaggio/pulizia (per stanze, completa o per zone), passando dalla variazione della potenza di aspirazione, all’intensità del lavaggio, fino ad arrivare alla programmazione delle operazioni. L’integrazione con Matter amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, rendendo il prodotto, oltre che estremamente semplice e intuitivo, anche molto versatile.

Conclusioni

In conclusione Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone è il robot aspirapolvere che innalza ulteriormente il livello e la qualità dei prodotti di questo tipo, introducendo innovazioni e miglioramenti in un settore davvero ricchissimo. Gli enormi passi in avanti compiuti da Ecovacs, ad esempio con la prima stazione OmniCyclone al mondo, ma anche le importanti migliorie nel robot stesso, dimostrano quanto l’azienda lavori ogni anno in modo approfondito per innovare e migliorare costantemente l’esperienza utente, portando nei propri prodotti tecnologie all’avanguardia che difficilmente troviamo altrove.

Il prodotto può essere acquistato da MediaWorld, tramite questo link, o su Amazon, a questo link, a un prezzo di listino di 1299 euro.