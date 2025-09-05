L’AI di Lenovo domina il futuro: novità tra business e gaming

All’Innovation World 2025 di Berlino, Lenovo ha mostrato nuovi prodotti guidati dall’Intelligenza Artificiale. Dai PC per professionisti ai dispositivi da gaming, passando per tablet, monitor e smartphone Motorola, la lineup mostra come la tecnologia intelligente stia diventando parte integrante della vita di tutti i giorni. Potenza, portabilità e personalizzazione si incontrano in soluzioni che puntano a migliorare produttività, creatività e intrattenimento.

Business e lavoro intelligente

Il futuro del lavoro passa grazie a Lenovo attraverso concept inediti. Il ThinkBook VertiFlex Concept propone un display da 14 pollici ruotabile con interfaccia AI che adatta automaticamente modalità orizzontali e verticali. Al suo fianco, il Lenovo Smart Motion Concept introduce un supporto multidirezionale con controllo gestuale, comandi vocali ed ergonomia orientata al benessere. Per chi necessita di workstation performanti, arrivano i nuovi ThinkPad P16 Gen 3, P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 e P14s i Gen 6, configurabili per lo sviluppo AI e creatività ad alta intensità. Debutta anche il ThinkPad X9 Aura Edition in versione Glacier White, mentre il monitor curvo ThinkVision P40WD-40 da 39,7 pollici unisce risoluzione 5120×2160 a docking Thunderbolt 4. Non manca poi il Thunderbolt 5 Smart Dock 7500, pensato per supportare fino a quattro display ad alto refresh rate.

Gaming e mobile senza limiti grazie a Lenovo

Il gaming si arricchisce grazie a Lenovo con il nuovo Legion Go 2, dotato di controller TrueStrike e chip AMD Ryzen 9000, display OLED e autonomia prolungata. Accanto a lui, il Legion Pro 7, la LOQ Tower 26ADR10 e tre monitor Legion Pro OLED con immagini PureSight ad altissimo refresh rate. Gli occhiali Lenovo Legion Glasses Gen 2 ottengono un aggiornamento gratuito che abilita la modalità 3D su oltre 20 titoli. Per la creazione di contenuti, ecco invece il FlickLift, overlay AI per editing rapido che rimuove sfondi e ottimizza immagini in tempo reale.

Altra novità il nuovo Lenovo Yoga Tab con display 3.2K PureSight Pro integra funzioni ibride on-device e supporto per la Tab Pen Pro, capace di trasformare schizzi in immagini. L’Idea Tab Plus, leggerissimo e colorato, include Smart Notes, Circle to Search e integrazione con Gemini. Nel segmento smartphone, Motorola edge 60 neo si affida a moto ai per migliorare fotografia e produttività, con tripla fotocamera Sony LYTIA e lente teleobiettivo. Per la fascia economica arrivano moto g06 e moto g06 power con display da 6,88 pollici, fotocamere AI da 50MP, audio Dolby Atmos e Circle to Search. Il modello power si distingue tra molti device grazie alla sua pazzesca batteria da 7000mAh che dura fino a 2,5 giorni di utilizzo.