Galaxy S26 Ultra, design più arrotondato rispetto al Galaxy S25 Ultra | FOTO

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra è ancora lontano dal debutto ufficiale, previsto nei primi mesi del 2026, ma il suo aspetto non è più un mistero. Dopo le prime foto dei mockup circolate in rete, un noto leaker ha condiviso le dimensioni complete del dispositivo, permettendo di immaginare con chiarezza come sarà il confronto con l’attuale Galaxy S25 Ultra.

Linee più arrotondate e un profilo più sottile

Chi sperava in una rivoluzione resterà deluso: Samsung prosegue sulla strada del perfezionamento graduale, senza rinunciare alla propria identità. Dopo aver reso più curvi gli spigoli del Galaxy S25 Ultra rispetto al modello S24, il nuovo arrivato avrà angoli ancora più smussati, con cornici e proporzioni che restano sostanzialmente simili.

Le dimensioni diffuse parlano di uno smartphone leggermente più alto e largo, ma allo stesso tempo più sottile di circa 0,3 mm. Un dettaglio che potrebbe incidere sulla batteria: le ipotesi di un salto a 5.500 mAh sembrano ormai sfumate e i rumor convergono su una capacità invariata di 5.000 mAh.

Comfort d’uso e possibili miglioramenti

La scelta di rendere il design meno spigoloso va nella direzione di un comfort maggiore durante l’utilizzo quotidiano. Con uno schermo che dovrebbe confermarsi intorno ai 6,9 pollici, ridurre la rigidità degli angoli significa migliorare la presa e rendere meno faticoso l’uso a una mano.

Sul fronte batteria, le indiscrezioni parlano chiaro: la riduzione dello spessore lascia poco spazio a un aumento della capacità, a meno di un passaggio a tecnologie innovative come le celle al silicio-carbonio, che però non sembrano ancora pronte per questa generazione.

Oltre al design, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe offrire passi avanti sul piano delle prestazioni, della privacy legata al display e del comparto fotografico. L’impressione è quella di un’evoluzione coerente, in cui Samsung punta a consolidare un look riconoscibile e allo stesso tempo a migliorare l’esperienza d’uso con dettagli che fanno la differenza.