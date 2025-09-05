Narwal: presentati nuovi strumenti per la cura dei pavimenti a IFA 2025

Narwal, all’IFA 2025, si presenta come un vero interprete del futuro della pulizia domestica. La sua missione si traduce in una gamma di prodotti capaci di andare oltre la semplice rimozione dello sporco. L’azienda immagina un approccio che unisce efficienza tecnica e comprensione dell’ambiente. Trasformando ogni operazione di pulizia in un’esperienza intuitiva, naturale, quasi invisibile nella vita quotidiana. Il protagonista assoluto della nuova collezione è Narwal FLOW, un robot pensato per ridefinire lo standard della pulizia profonda. Il suo sistema FlowWash Mopping introduce per la prima volta un mocio a rullo alimentato da un flusso continuo di acqua pulita, in grado di garantire igiene costante e risultati omogenei. Il concetto di CleanFlow, che ne guida la progettazione, integra tre elementi chiave. Il lavaggio con acqua a 45°C distribuita da 16 ugelli anti-intasamento, un’aspirazione di 22.000 Pa supportata da tecnologie adattive per tappeti e superfici dure, e un sistema di navigazione intelligente alimentato da NarMind Pro.

Narwal arricchisce il suo ecosistema per la cura della casa

L’azienda amplia l’offerta con soluzioni pensate per bisogni diversi. Il Freo Z10 Pro, con i suoi 18.500 Pa di aspirazione e il mop triangolare ad alta pressione, risponde alle esigenze delle famiglie che vogliono un equilibrio tra potenza e semplicità. Grazie alla rilevazione automatica delle macchie e alla capacità di riconoscere oltre cento oggetti, si adatta in modo dinamico a qualunque ambiente. Per chi cerca compattezza e praticità, arriva invece il Freo X10 Pro, con un’altezza di soli 107 mm e un sistema di pulizia che unisce aspirazione da 11.000 Pa e mop a pressione controllata. La sua gestione è completamente automatizzata, dal sacchetto della polvere alla sanificazione dei materiali.

L’offerta Narwal si estende anche oltre il segmento robotico. La V40 Station, aspirapolvere senza fili con stazione autosvuotante e filtraggio HEPA a più livelli, assicura versatilità e autonomia fino a due ore. Con la S30 Pro, invece, l’attenzione si sposta sulle famiglie numerose. Si tratta di un sistema capace di 20.000 Pa di aspirazione, pressione di 20N e funzioni di autopulizia in cinque fasi. In tal modo, il dispositivo Narwal garantisce prestazioni costanti e zero sforzo.

Il nuovo Narwal FLOW è già in vendita su Amazon e sul sito ufficiale. In occasione del lancio, fino al 28 settembre, viene proposto a 899€ con Dock Standard (invece di 1.299€). E a 1.099€ con Dock Compatta (invece di 1.499€). Anche il Freo X10 Pro è disponibile da subito sulle stesse piattaforme. Con un prezzo speciale di 549€ (anziché 599€), valido sempre fino al 28 settembre. Per quanto riguarda invece Freo Z10 Pro, V40 Station e S30 Pro, il loro arrivo è previsto a breve. Tutti gli aggiornamenti sulle date di debutto saranno comunicati sul sito ufficiale Narwal.