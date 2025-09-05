ho.Mobile, scopri la promozione più conveniente a soli 6,95 euro al mese

ho.Mobile presenta tra il proprio ventaglio di offerte, una tariffa davvero unica, che permette il connubio tra un numero discreto di giga e un prezzo davvero accessibile.

L’operatore telefonico virtuale è già conosciuto per I suoi piani tariffari qualitativamente ed economicamente convenienti, ma l’offerta che verrà descritta in questo articolo risulta essere davvero folle.

ho.Mobile: 150 giga, 200 SMS e minuti illimitati a soli 6,95 € al mese

La promozione telefonica di ho.Mobile che ha suscitato il maggior interesse da parte degli utenti, ha una copertura sul 99% della popolazione italiana è una velocità fino a 60 Mbps in 4G.

Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, che prevede ben 150 giga di Internet, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è assurdo, poiché si tratta solo di 6,95 € al mese.

Per portare il proprio numero in ho.Mobile e attivare la tariffa telefonica appena descritta, il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza del cliente.

Il costo di attivazione, infatti, sarebbe scontato a soli 2,99 € per tutti i clienti provenienti da Poste Mobile, Iliad, CoopVoce, Kena mobile, Lyca mobile, Tiscali, Rabona Mobile e altri operatori telefonici virtuali.

Mentre per quanto riguarda tutti i clienti provenienti dagli operatori TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb, il costo di attivazione è di 29,90 €.

La portabilità del numero va effettuata entro soli 15 giorni dal momento in cui viene attivata la Sim.

Per quanto riguarda l’attivazione di un nuovo numero, il costo di attivazione dell’offerta è di soli 2,99 €. La Sim in tutti i casi rimane gratuita, mentre la prima ricarica è di sette euro.

La scelta di attivare una promozione con ho.Mobile si rivelerà vincente non solo dal punto di vista economico, ma anche per i servizi che verranno offerti.

La navigazione appare molto fluida grazie a una rete formidabile, che offre anche la navigazione in 5G.

Inoltre, l’operatore offre un’applicazione semplice e intuitiva da utilizzare e un servizio d’assistenza sempre disponibile.