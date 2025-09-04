Android: dal 2026 solo app verificate installate

A quanto pare per gli utenti Google e soprattutto per gli utenti Android i 2026 rappresenterà un anno decisamente importante dal momento che a partire proprio dal 2026 Google consentirà di installare all’interno dei propri dispositivi Android solo app verificate con per l’appunto autore verificato, una decisione storica che va di fatto modificare un elemento che da sempre caratterizza Android, la maggiore libertà in termini di applicazioni installabili all’interno del dispositivo.

Si tratta effettivamente di un cambiamento davvero radicale dal momento che tutti gli utenti veterani di Android sanno che il sistema si caratterizzava particolarmente per la possibilità di installare applicazioni non verificate e con autori Sconosciuto senza nessun tipo di problema, ciò ha rappresentato l’elemento chiave degli anni d’oro degli store di terze parti, dal momento che era permesso installare applicazioni in modo completamente indiscriminato senza sottostare a nessun tipo di limitazione, a partire dal 2026 non sarà più così.

Verifica necessaria

A partire dal 2026 ogni applicazione dovrà avere un autore verificato alle proprie spalle, nello specifico tutti gli autori di applicazioni seguiranno una procedura per la verifica della documentazione che consentirà a Google di risalire all’autore in pochi passaggi e di verificarne la sicurezza, si tratta effettivamente di una mossa strategica legata alla sicurezza degli utenti, Google infatti tramite un report interno, annotato come il rischio di incappare in malware sia 50 volte superiore per le applicazioni scaricate da fonti esterne al Play Store, di conseguenza ha deciso di porre una pezza a questo fenomeno tramite questa decisione che arriverà gradualmente, un primo step inizierà da ottobre 2025 quando alcuni sviluppatori riceveranno il kit necessario per la propria verifica e poi nel 2026 quando il tutto diventerà vincolante.

Si tratta ovviamente di un passo davvero importante del momento che stravolgerà una delle caratteristiche più importanti che da sempre la community apprezza di più di Android, la possibilità di installare applicazioni liberamente senza nessun tipo di verifica, in futuro a quanto pare tutto sarà diverso e non rimane che vedere come la community reagirà a questo cambiamento.