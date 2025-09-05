Eureka FloorShine 880: ecco il dispositivo presentato a IFA 2025

Tra le tante novità in mostra all’IFA 2025, Eureka cattura subito l’attenzione con il suo nuovo FloorShine 880. Si tratta di un lavapavimenti wet & dry che promette di rivoluzionare la gestione della casa. Non è un semplice elettrodomestico, ma di un dispositivo progettato per alleggerire le incombenze quotidiane. Mettendo insieme esperienza, tecnologia e intuizione sui bisogni reali degli utenti. Il FloorShine 880 fa della potenza il suo punto di forza. L’aspirazione arriva fino a 24.000 PA, sufficiente a eliminare in pochi istanti polvere, briciole e peli di animali. Mentre la spazzola rotante, che compie 450 giri al minuto, si occupa di rimuovere anche le macchie più ostinate. Il serbatoio dell’acqua, posizionato strategicamente sopra la spazzola, sprigiona una pressione costante.

Eureka FloorShine 880: ecco i dettagli

Il design, poi, amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo. La struttura pieghevole a 180° consente di raggiungere facilmente gli spazi sotto divani e mobili bassi. Mentre la spazzola a tre lati assicura che angoli e battiscopa, spesso trascurati, vengano puliti a fondo. Con il sistema Dual-Direction Self-Propelling, basta un leggero tocco per far avanzare o tornare indietro il dispositivo. Anche la manutenzione è stata semplificata.

Il FloorShine 880 si autopulisce con acqua calda a 100°C, eliminando residui e grasso, e si asciuga con aria a 75°C, prevenendo muffa e cattivi odori. Un modulo integrato nel serbatoio delle acque reflue neutralizza ulteriormente gli odori. E non è tutto. Il lancio in Germania, Francia, Italia e Spagna è previsto per il quarto trimestre del 2025. Con un costo di 579 euro.

Accanto a tale novità, l’azienda prosegue nel campo della robotica domestica con il J15 Max Ultra, già disponibile sul mercato. Il robot si distingue per la capacità unica di riconoscere anche liquidi trasparenti, grazie alla tecnologia IntelliView AI 2.0. La spazzola estendibile e il mop garantiscono la pulizia completa di angoli e bordi, dimostrando come Eureka metta al centro le esigenze reali della vita quotidiana.