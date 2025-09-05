Dyson presenta i nuovi Clean+Wash Hygiene e Spot+Scrub Ai a IFA 2025

Dyson introduce due soluzioni pensate per ridefinire il concetto di pulizia domestica. Si tratta dei nuovi Dyson Clean+Wash Hygiene e Dyson Spot+Scrub Ai. Due dispositivi che rispondono a esigenze diverse, ma con lo stesso obiettivo: garantire ambienti più igienici, pavimenti brillanti e un’esperienza di utilizzo semplice ed efficace. Nel dettaglio, il nuovo Dyson Clean+Wash Hygiene è stato concepito per semplificare la pulizia dei pavimenti. Ciò unendo in un unico passaggio l’azione aspirante e quella lavante.

Nuovi dispositivi Dyson per la pulizia domestica: ecco i dettagli

Il centro del dispositivo è un rullo in microfibra, il più assorbente mai prodotto da Dyson. Quest’ultimo è capace di catturare polvere, liquidi, capelli e macchie. A ogni rotazione il rullo viene rigenerato con acqua pulita, assicurando che il pavimento entri in contatto solo con fibre fresche e prive di residui. In tal modo si ottiene una superficie asciutta in tempi rapidi, senza aloni e con una brillantezza visibile.

La leggerezza del corpo macchina, appena 3,82 kg, e il profilo estremamente sottile (113 mm) permettono di manovrarlo senza fatica, arrivando sotto i mobili più bassi e lungo i battiscopa. L’assenza di filtri tradizionali elimina il rischio di cattivi odori, intasamenti e cali di potenza. Sporco e acqua sporca vengono raccolti direttamente nella testa di pulizia e separati alla fonte. Dopo l’uso, la modalità autopulente lava e asciuga il rullo con aria calda, prevenendo la formazione di batteri e mantenendo il dispositivo pronto al successivo utilizzo. Il sistema integra anche un controllo dell’idratazione regolabile, capace di adattarsi a diversi livelli di sporco e a superfici fino a 350 m² con un unico serbatoio. In abbinamento, Dyson propone la soluzione detergente Dyson 02 Probiotic, formulata per rimuovere grasso e sporco in profondità, sicura per bambini e animali domestici. L’arrivo in Italia è previsto per novembre 2025.

Ulteriori novità in arrivo

Accanto a questa novità, Dyson lancia anche Dyson Spot+Scrub Ai. Si tratta del primo robot aspirapolvere dell’azienda progettato per affrontare sia la polvere che lo sporco umido. Dotato di un sistema di riconoscimento basato sull’intelligenza artificiale, è in grado di individuare quasi 200 oggetti ed evitare gli ostacoli con precisione. Il robot non solo rileva macchie e residui invisibili grazie a una speciale illuminazione verde e a una telecamera integrata, ma è anche capace di insistere sul punto fino alla completa rimozione.

La navigazione avviene tramite tecnologia LiDAR e visione artificiale, che consentono al dispositivo di etichettare le stanze e generare mappe dettagliate visibili dall’app MyDyson. L’elemento distintivo è il rullo umido autopulente, dotato di un sistema di idratazione che garantisce acqua pulita a ogni passaggio. Mantenendo così le fibre sempre pronte ad agire. Il robot, inoltre, pulisce fino ai bordi estendendo il rullo di 40 mm, così da trattare anche le aree più difficili da raggiungere.

Il dock ciclonico, privo di sacchetto, utilizza dieci cicloni Dyson Root per svuotare in modo igienico i detriti secchi e gestire automaticamente la manutenzione. Il rullo in microfibra viene lavato con acqua calda e asciugato a temperatura controllata per impedire odori e muffe. L’uscita di Dyson Spot+Scrub Ai in Italia è fissata per dicembre 2025.