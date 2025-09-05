Ad
News

reMarkable Paper Pro Move, l’agenda digitale che punta sulla mobilità

Un formato tascabile per chi vuole leggerezza, questo è ciò che offre reMarkable Paper Pro Move, dispositivo davvero utile

scritto da Felice Galluccio
reMarkable Paper Pro Move, l’agenda digitale che punta sulla mobilità

La famiglia di dispositivi reMarkable si arricchisce di un nuovo modello, il Paper Pro Move, pensato per chi cerca un’agenda digitale compatta e leggera. A differenza del Paper Pro, il nuovo arrivato punta tutto sulla portabilità: misura 19,6 cm in altezza, 10,78 cm in larghezza e appena 6,5 mm di spessore. Lo schermo da 7,3 pollici lo rende simile a un tascabile cartaceo, facile da infilare in borsa o nello zaino senza occupare spazio.

La filosofia è chiara: offrire un supporto digitale che ricorda la vecchia agenda giornaliera, ma con in più la comodità della scrittura elettronica e della gestione dei documenti. Nonostante le dimensioni ridotte, la memoria resta la stessa del modello più grande: 64 GB interni. A cambiare è invece il processore, un dual core Cortex-A55 da 1,7 GHz, meno potente ma sufficiente per l’uso previsto. La batteria da 2.334 mAh garantisce, secondo l’azienda, fino a due settimane di autonomia, un dato più che dignitoso per un prodotto del genere.

Schermo e funzioni: appunti sì, eBook no

Il display utilizza una versione personalizzata della tecnologia Gallery 3 di E Ink, capace di riprodurre i colori grazie a microscopiche particelle d’inchiostro in quattro tonalità. Una soluzione più raffinata rispetto alla tecnologia Kaleido, che si basa invece su un filtro aggiuntivo su pannello in bianco e nero. Lo svantaggio è una frequenza di aggiornamento più lenta, che lo rende meno adatto a chi cerca fluidità assoluta nella lettura.

È importante sottolineare che Paper Pro Move non è un eReader tradizionale: non offre accesso diretto agli store di Amazon o Kobo, né una retroilluminazione potente. Si limita a supportare file PDF ed ePub, con una luce frontale piuttosto tenue. Il suo punto di forza è altrove: la vasta gamma di modelli preimpostati, che emulano agende, planner e quaderni da compilare a mano con lo stilo, rendendolo uno strumento perfetto per organizzazione e produttività.

In sintesi, il reMarkable Paper Pro Move si rivolge a chi vuole un’agenda digitale essenziale, portatile e capace di durare a lungo lontano dalla presa elettrica. Non sostituirà un eReader né un tablet tradizionale, ma per chi ama prendere appunti a mano e avere sempre con sé un’agenda smart, può essere una soluzione intrigante.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!