Audi Q3, tante innovazione per la nuova versione del SUV premium

La nuova generazione di Audi Q3 sta arrivando per rivoluzionare il segmento premium dei SUV compatti. La vettura è una delle più vendute nel settore grazie alle sue qualità ma la prossima versione nasce con l’obiettivo di settare nuovi standard sotto diversi aspetti.

Il design di Audi Q3 subirà diversi cambiamenti per risultare più emozionale. L’attenzione all’aerodinamica non priverà il SUV di un singleframe ampio e fari affusolati che renderanno unica la vettura. La vista laterale, inoltre, sarà caratterizzata da una linea di spalla orizzontale che dividerà la vettura in due parti, creando un gioco di luci ed ombre davvero particolare.

Il concetto di SUV compatto non cambia ma si evolve. Audi ha voluto mantenere tutti i vantaggi del modello precedente come l’accesso agevole, ottima visibilità e un interno pratico puntando ad una linea più sportiva e dinamica.

La tecnologia di bordo è stata rinnovata in ogni suo aspetto. Ne sono un esempio i fari Matrix LED digitali con moduli micro-LED e i fanali posteriori OLED digitali che presentano una fascia LED continua oltre agli anelli Audi illuminati. Questa dotazione arriva per la prima volta sui modelli compatti del produttore tedesco. Non mancano i sistemi ADAS evoluti per supportare il conducente alla guida e migliorare la sicurezza.

Passando alle motorizzazioni, la nuova Audi Q3 può contare su una ibridazione leggera del propulsore ed è possibile scegliere tra soluzioni mild hybrid e plug-in hybrid. Il propulsore di base mild hybrid è l’1.5 TFSI da 110 kW (150 CV), disponibile anche in versione 2.0 TDI da 110 kW. Per i modelli plug-in hybrid, la potenza complessiva sale a 200 kW con ricarica DC fino a 50 kW. La batteria da 25,7 kWh consente fino a 119 chilometri di percorrenza a zero emissioni.

Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, ha affermato: “Con oltre due milioni di veicoli venduti in tutto il mondo dalla prima generazione, l’Audi Q3 è uno dei nostri modelli di maggior successo e ricopre un ruolo importante nel nostro portafoglio. Con la terza generazione, rinnoviamo una gamma fondamentale e rafforziamo l’offerta con una potente versione plug-in hybrid e motori a combustione efficienti. Il nuovo modello unisce efficienza, dinamismo di guida e comfort”.