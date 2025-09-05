nubia Air: design sottile quasi come un foglio e prestazioni ultra elevate

nubia, brand noto per smartphone dal design distintivo e attenti allo stile di vita, propone da anni dispositivi eleganti e funzionali. Ogni modello fonde estetica e innovazione, pensato per un pubblico giovane e dinamico. Il nuovo nubia Air è una naturale evoluzione dei device passati, riuscendo a combinare corpo ultrasottile, materiali di pregio e funzionalità avanzate. Come conciliare leggerezza e durata? nubia Air offre la risposta con una struttura ergonomica, cornice in metallo e angoli arrotondati per una presa confortevole anche dopo tanto tempo d’utilizzo.

Il display AMOLED da 6,78 pollici del nubia garantisce poi la visione di immagini nitide e dettagliate grazia alla massima risoluzione da 1224×2720, 440 PPI ed alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La gamma cromatica DCI-P3 al 100% e la luminosità fino a 4.500 nit assicurano visibilità perfetta persino sotto il sole diretto. Lo schermo è inoltre protetto dal Corning Gorilla Glass 7i ed il device possiede le certificazioni IP68 e IP69 per polvere e acqua. La struttura in lega di alluminio e i rinforzi interni offrono resistenza elevata, dimostrata da test rigorosi su cadute e touch screen.

Fotografia e prestazioni AI massime per il nuovo nubia

La tripla fotocamera posteriore da 50 MP e la frontale da 20 MP consentono di catturare ogni momento riprendendone anche il più piccolo dei dettagli. Funzioni come AI Sport Snapshot, EIS Video Anti-Shake, AI Super Night e HDR potenziano poi la creatività e la precisione. La modalità VLOG e la registrazione multi-camera ampliano le possibilità dei creator, ideale anche solo per chi è un patito di social. Processore octa-core da 6 nm, fino a 20 GB di RAM dinamica e 256 GB di memoria interna assicurano multitasking fluido. L’AI Performance Engine del nubia ottimizza anche CPU e applicazioni, aumentando durata e efficienza energetica. La batteria da 5000 mAh, con gestione AI, supera 1.000 cicli di ricarica offrendo più di tre anni di uso quotidiano affidabile.

Il nubia Air integra l’AI a livello di sistema, migliorando fotografia, giochi, audio e comunicazione. Google Gemini aiuta nella creazione di contenuti, generazione di immagini e supporto nella scrittura. La funzione Circle to Search permette poi di cercare rapidamente qualsiasi elemento sullo schermo. Altra caratteristica da wow del nubia è la traduzione in tempo reale che consente comunicazioni faccia a faccia senza barriere linguistiche. Come semplificare la vita digitale senza rinunciare alla creatività? nubia Air propone esperienze intelligenti e personalizzate, unite a un design elegante e pratico. Disponibile in Titanium Black e Titanium Desert, nubia Air arriverà in Italia a breve. La versione da 512 GB costerà €299,90, quella da 256 GB invece €249,90.