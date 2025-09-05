1Mobile: valanga di giga a buon prezzo con questa offerta

Tutti gli utenti al giorno d’oggi utilizzano praticamente costantemente la loro promozione telefonica insieme al loro smartphone, i due elementi vanno di pari passo dal momento che la promozione ci permette di sfruttare appieno le funzionalità del nostro dispositivo poiché ovviamente minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati risultano indispensabili per poter svolgere le attività di cui abbiamo bisogno come inviare i messaggi o anche scorrere all’interno dei social network.

Ecco che dunque scegliere un’offerta calibrata in base alle nostre necessità rappresenta uno step fondamentale poiché ovviamente la promozione per tutta la durata del mese deve permetterci di fare ciò di cui abbiamo bisogno, qui in Italia sicuramente la scelta non manca e anzi è davvero variegata, infatti prima di procedere è opportuno sbagliare attentamente tutte le possibilità in modo da trovare quella più giusta a scanso di ogni dubbio, proprio per questo oggi vi proponiamo un’offerta disponibile sul sito ufficiale di 1 mobile, un provider che da diverso tempo rappresenta una scelta davvero ottima per molti consumatori grazie ai suoi prezzi davvero competitivi, scopriamo insieme l’offerta di oggi.

Una valanga di giga

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce l’accesso alla bellezza di 260 GB di traffico dati in 5G con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, per quanto riguarda la questione prezzo, l’operatore vi permette di fare una prova per il primo mese, pagando solo 4,99 € e poi il prezzo si stabilizza in via definitiva a 8,99 € al mese per sempre, ma non è tutto, l’offerta garantisce anche di conservare il proprio numero al 100% dal momento che supporta la portabilità da tutti i provider presenti in modo completamente gratuito, dettaglio sicuramente molto importante, visto che ormai il numero di telefono rappresenta un elemento di autenticazione di sicurezza che si intreccia profondamente con tutte le piattaforme su cui siamo registrati, cambiarlo certamente rappresenterebbe fastidio non da poco.