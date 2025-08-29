Very Esclusiva, promo shock ora con tre mesi gratis

Continua ad essere disponibile ancora per qualche giorno una delle super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alla favolosa offerta nota con il nome di Very Esclusiva. Quest’ultima rimarrà a disposizione degli utenti fino ai primi giorni di settembre 2025. Come novità, gli utenti potranno arrivare ad avere addirittura tre mesi di rinnovo gratuiti, utilizzando un codice amico dal valore di 10 euro.

Very Esclusiva, ritorna la super offerta ora con fino a tre mesi di rinnovo inclusi

Questo è possibile perché il costo per il rinnovo di questa offerta è estremamente basso. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa di soli 4,99 euro al mese. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’offerta rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 4 settembre 2025. Non escludiamo comunque che l’operatore possa prorogare ancora la disponibilità di questa offerta.

Con Very Esclusiva gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione, ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in upload. L’offerta include poi nel suo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo sara a dispso degli utenti, come già detto, ad un costo estremamente basso pari ad appena 4,99 euro al mese.