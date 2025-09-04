Oppo Find X9: leak svelano display, batteria e fotocamera

Oppo Find X9 mostra un design posteriore che abbandona la tradizionale isola circolare per adottare una forma rettangolare che incornicia gli obiettivi. Uno stile più moderno e minimale che ricorda i dispositivi gettonati della concorrenza. Sulla parte frontale, invece, il display rimane piatto e privo di bordi vistosi, con cornici ultra sottili e foro apposito per la fotocamera anteriore. Il suo schermo OLED LTPO da 6,59 pollici garantisce una fluidità adattiva da 1 Hz fino a 120 Hz, combinando risparmio energetico e reattività.

Prestazioni e batteria: potenza senza compromessi per Oppo Find X9

Il cuore del dispositivo sarà il nuovo processore MediaTek Dimensity 9500, accompagnato da fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. La batteria è un vero fiore all’occhiello con una capacità di ben 7.025 mAh, mantenendo però uno spessore sorprendentemente contenuto. Previsti anche i supporti per la ricarica rapida via cavo da 80 W e wireless da 50 W, insieme a una speciale versione titanium che punta sull’estetica oltre che sulla durevolezza.

Fotocamera Hasselblad e triple 50 MP

Oppo sembra aver puntato molto soprattutto sul comparto fotografico del dispositivo. Sul retro troverebbe spazio un sensore principale Sony da 50 MP con OIS, affiancato da un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico sempre da 50 MP, con zoom ottico 3x e ottimizzazioni Hasselblad/Lumo. Anche la fotocamera frontale non scherza: 50 MP dedicati a selfie di alta qualità con autofocus.

Oppo non lascia nulla al caso, garantiti resistenza e sensori avanzati

Il Find X9 dovrebbe offrire robustezza AI-ready. Ad esempio, il sensore impronta sarà ultrasonico sotto lo schermo. D’altronde, l’Intelligenza Artificiale è ormai ovunque più che mai. Mentre la scocca otterrà protezione IP68, IP69 e persino IP66 per una resistenza completa da polvere, acqua e sporco. Il tutto sarà alimentato dal sistema operativo Android 16 con integrazione di ColorOS 16, abbinato alle capacità del noto processore Dimensity 9500 per prestazioni di alto livello.