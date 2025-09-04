Switch 2: 2 milioni di unità vendute negli Stati Uniti

Il mercato videoludico statunitense sta vivendo una fase di straordinaria vitalità grazie al debutto della nuova console di casa Nintendo. La Switch 2, lanciata a inizio giugno, si è rivelata in poche settimane un fenomeno capace di ribaltare gli equilibri dell’intero settore. I dati raccolti da Circana e Sensor Tower evidenziano che, in appena due mesi, la console ha raggiunto quota due milioni di unità vendute sul suolo americano. Un ritmo che supera del 75% quello segnato dalla prima Switch nello stesso intervallo temporale. Un risultato che non soltanto conferma l’attesa popolarità della console, ma che la colloca già tra i lanci più rilevanti della storia recente dei videogiochi.

Nuovi record raggiunti dalla nuova Nintendo Switch 2

La forza d’impatto di tale arrivo si riflette nei numeri complessivi del comparto hardware. Nel solo mese di luglio, la spesa dei consumatori statunitensi per le console ha toccato i 384 milioni di dollari. Con un incremento del 21% rispetto a dodici mesi prima. Si tratta della migliore performance registrata a luglio dal 2008, a dimostrazione di quanto l’uscita di Switch 2 abbia rianimato un mercato che negli ultimi anni oscillava tra alti e bassi.

Il successo non riguarda soltanto l’hardware. Sul fronte software, a luglio il titolo che ha messo a segno le migliori prestazioni su piattaforme Nintendo in formato fisico è stato Donkey Kong Bananza, terzo nella classifica complessiva. Se si considerano anche le vendite digitali e le copie in bundle, Mario Kart World resta l’esperienza più amata dagli utenti di Switch 2. Da segnalare anche l’ottima accoglienza riservata a Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 e a Grounded 2. Mentre Elden Ring: Nightreign, che dominava la classifica di giugno, è precipitato fino alla sedicesima posizione.

Anche gli accessori hanno registrato un calo dell’8% e la spesa per software e contenuti si è mantenuta quasi stabile rispetto al 2024. In ogni caso, la spinta travolgente della Switch 2 emerge come la novità indiscussa del settore videoludico statunitense di quest’anno.