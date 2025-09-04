Ad
Switch 2: 2 milioni di unità vendute negli Stati Uniti

La nuova Nintendo Switch 2 raggiunge continui record negli Stati Uniti. Ecco i dati recenti sulle vendite raggiunte.

Il mercato videoludico statunitense sta vivendo una fase di straordinaria vitalità grazie al debutto della nuova console di casa Nintendo. La Switch 2, lanciata a inizio giugno, si è rivelata in poche settimane un fenomeno capace di ribaltare gli equilibri dell’intero settore. I dati raccolti da Circana e Sensor Tower evidenziano che, in appena due mesi, la console ha raggiunto quota due milioni di unità vendute sul suolo americano. Un ritmo che supera del 75% quello segnato dalla prima Switch nello stesso intervallo temporale. Un risultato che non soltanto conferma l’attesa popolarità della console, ma che la colloca già tra i lanci più rilevanti della storia recente dei videogiochi.

Nuovi record raggiunti dalla nuova Nintendo Switch 2

La forza d’impatto di tale arrivo si riflette nei numeri complessivi del comparto hardware. Nel solo mese di luglio, la spesa dei consumatori statunitensi per le console ha toccato i 384 milioni di dollari. Con un incremento del 21% rispetto a dodici mesi prima. Si tratta della migliore performance registrata a luglio dal 2008, a dimostrazione di quanto l’uscita di Switch 2 abbia rianimato un mercato che negli ultimi anni oscillava tra alti e bassi.

Il successo non riguarda soltanto l’hardware. Sul fronte software, a luglio il titolo che ha messo a segno le migliori prestazioni su piattaforme Nintendo in formato fisico è stato Donkey Kong Bananza, terzo nella classifica complessiva. Se si considerano anche le vendite digitali e le copie in bundle, Mario Kart World resta l’esperienza più amata dagli utenti di Switch 2. Da segnalare anche l’ottima accoglienza riservata a Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 e a Grounded 2. Mentre Elden Ring: Nightreign, che dominava la classifica di giugno, è precipitato fino alla sedicesima posizione.

Anche gli accessori hanno registrato un calo dell’8% e la spesa per software e contenuti si è mantenuta quasi stabile rispetto al 2024. In ogni caso, la spinta travolgente della Switch 2 emerge come la novità indiscussa del settore videoludico statunitense di quest’anno.

