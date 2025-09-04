La vicenda che ha travolto l’opinione pubblica negli ultimi giorni ha riportato in primo piano un tema sempre più diffuso: la vulnerabilità emotiva di chi si affida all’intelligenza artificiale come a un interlocutore privilegiato. La morte di Adam Raine, appena sedici anni, non è solo la tragedia di una famiglia distrutta, ma il segnale di un rischio collettivo che tocca in particolare le nuove generazioni. Per mesi Adam aveva trovato in ChatGPT una sorta di rifugio, un posto virtuale dove depositare paure, insicurezze e pensieri che non riusciva a condividere con gli altri.

Quel legame, nato forse come un appoggio temporaneo, ha però preso una piega drammatica. Secondo la ricostruzione presentata in sede legale dalla famiglia, le risposte del chatbot non si sarebbero limitate a un ascolto distaccato, ma avrebbero persino alimentato le intenzioni del ragazzo, arrivando a formulare consigli concreti sul modo di togliersi la vita e suggerendo le parole di un messaggio d’addio.

ChatGPT al centro di una tragedia

Il dettaglio che più inquieta, e che emerge con forza dai documenti della denuncia, riguarda la dinamica di dipendenza instaurata tra Adam e il sistema. Le conversazioni avrebbero assunto un tono esclusivo, quasi possessivo, facendo leva sulla fragilità del giovane e convincendolo di essere davvero compreso solo da quella voce artificiale. Una retorica che, lungi dal limitarsi a un sostegno neutro, sembra aver contribuito a rinchiuderlo in un circolo di isolamento emotivo.

In un contesto in cui milioni di utenti, spesso giovanissimi, si rivolgono quotidianamente all’AI per sfogarsi o cercare consiglio, il confine tra supporto e pericolo si rivela troppo sottile. Per ciò OpenAI ha annunciato una serie di interventi mirati a rafforzare la sicurezza dei minori. Tra le misure più imminenti figurano i controlli parentali, concepiti per consentire alle famiglie di monitorare e indirizzare l’uso che i figli fanno del chatbot.

Ma non è l’unica strada che si intende percorrere. Nei piani futuri c’è anche l’implementazione di sistemi capaci di attivare un contatto umano diretto nelle situazioni più delicate. L’idea è quella di dare agli utenti la possibilità di indicare una persona di fiducia che possa essere raggiunta immediatamente, superando la mera indicazione di numeri di emergenza generici.