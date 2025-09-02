Nintendo Switch 2, una stella che brilla negli USA

Nintendo Switch 2 vive attualmente un debutto assurdo, la quale porta con sé oltre 2 milioni di vendite negli Stati Uniti tra giugno e luglio. La nuova console ha ridefinito l’intero mercato hardware.

Mentre PlayStation e Xbox subiscono forti cali, Switch 2 spinge la spesa complessiva, confermandosi il nuovo punto di riferimento del gaming in assoluto.

Nintendo Switch 2, cosa succede?

L’incredibile successo della nuovissima Nintendo Switch 2 supera ogni aspettativa determinata, portando con sé da solo l’intero mercato hardware relativo ai videogiochi statunitense. Da quanto determinato dagli ultimi dati di Circana e Sensor Tower, la nuova console di Nintendo è arrivata a vendere ben 2 milioni di unità negli Stati Uniti, questo tra il suo lancio a giugno e la fine di luglio.

L’impatto provocato dal lancio di Nintendo Switch 2 ha provocato una spinta verso la spesa totale per l’hardware a 384 milioni di dollari a luglio, provocando un aumento del 21% rispetto allo stesso mese del 2024.

Il risultato ottenuto risulta essere ancora più impressionante se si considera il contesto. Infatti, mentre la Nintendo Switch 2 controllava tutte le vendite, le altre console hanno subito un calo significativo su base annua. Tornando a luglio, le vendite di PlayStation 5 hanno subito una perdita del 47%, quelle della prima Switch del 52% e quelle delle console Xbox Series sono scese del 69%. A quanto pare il successo arriva ad abbracciare anche al software. A luglio, Donkey Kong Bananza risulta essere il gioco fisico più venduto per le piattaforme Nintendo (arrivato terzo nella classifica generale). Il titolo più popolare in assoluto per Nintendo Switch 2, contando le vendite digitali e in bundle, rimane sempre e comunemente Mario Kart World.

Tirando le redini, la spesa per giochi e contenuti è aumentata solo di poco a luglio, invece per quanto riguarda gli accessori è diminuita dell’8%. Tralasciando l’hardware, le altre categorie di spesa rimangono leggermente in calo rispetto al passato 2024.