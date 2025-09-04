Ad
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Stampante 3D costruita con i Lego: un’idea geniale più che funzionale

Un appassionato di Lego ha unito programmazione, elettronica e mattoncini per realizzare una stampante 3D insolita e sorprendente

scritto da Ilenia Violante
Lego

La comunità dei maker continua a stupire con progetti al limite tra gioco e ingegneria. L’ultima creazione arriva dall’utente Reddit Zealousideal-Army333, che ha deciso di costruire una stampante 3D interamente realizzata con mattoncini Lego. L’impresa ha richiesto non solo fantasia, ma anche conoscenze tecniche di elettronica e programmazione, trasformando i famosi blocchetti in un dispositivo funzionante, seppur con diversi limiti.

Costi elevati e resa limitata, ma tanta creatività grazie ai Lego

La struttura è composta quasi esclusivamente da pezzi Lego, integrati con motori e una penna 3D che funge da estrusore. Tre motori muovono la testa di stampa sugli assi X, Y e Z, mentre un quarto attiva la penna, spingendo il filamento fuso sul piano di lavoro. Per simulare la pressione del pulsante della penna è stato aggiunto un piccolo motore dedicato. Alla base del progetto c’è un software scritto in Python, in grado di convertire i file gcode, standard della stampa 3D, in comandi eseguibili dalla macchina.

Nonostante la compatibilità teorica con i file dei modelli professionali, i risultati non raggiungono però standard elevati. Stampare un semplice Benchy, il modellino di barca usato come test universale, richiede numerose prove e una buona dose di pazienza. L’esperimento è quindi più una dimostrazione di ingegno che un’alternativa concreta a una stampante 3D commerciale.

A sorprendere è anche il costo del progetto. Pur dando l’impressione di essere una soluzione “low cost”, la costruzione richiede un investimento superiore a quello di modelli più economici come la popolare Ender 3 V3. Oltre ai mattoncini Lego, sono infatti necessari motori specifici, componenti Technic e la stessa penna 3D. Il vero valore di questa creazione non risiede quindi nella praticità, ma nel messaggio che trasmette. Ovvero che la tecnologia può nascere anche dal gioco, e l’invenzione non ha limiti quando incontra la curiosità. Pur rimanendo quasi inutilizzabile per la stampa quotidiana, la stampante 3D fatta di Lego è il simbolo dello spirito maker, dove conta più l’atto creativo che il risultato finale in sé.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !