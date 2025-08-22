DED e titanio: il serbatoio 3D che può rivoluzionare i razzi

In Corea del Sud, dentro i laboratori del Korea Institute of Industrial Technology, è successo qualcosa che potrebbe sembrare un dettaglio tecnico ma che in realtà può cambiare il modo in cui pensiamo lo spazio. Gli ingegneri hanno realizzato un serbatoio di carburante in titanio stampato in 3D che, per la prima volta al mondo, ha superato un test estremo di pressione criogenica. Tradotto: quel cilindro di metallo ha dimostrato di poter sopravvivere alle temperature e alle pressioni che incontriamo solo nello spazio.

Serbatoi su misura per razzi? La stampa 3D sudcoreana apre la strada

Il cuore dell’innovazione sta nella tecnologia Directed Energy Deposition. Non si tratta di colate di metallo fuso dentro uno stampo, come avviene con i metodi tradizionali. Qui, un laser fonde un filo metallico e lo deposita strato dopo strato fino a formare l’intero pezzo. Il risultato è un serbatoio di titanio Ti64 dal diametro di 640 millimetri, costruito unendo due semisfere lavorate e poi saldate. Sembra un lavoro di mesi, invece la parte strutturale è stata completata in appena tre giorni, con l’intera produzione chiusa in poche settimane.

Il test, condotto nei centri del Korea Aerospace Research Institute, non ha risparmiato il serbatoio: –196 gradi Celsius grazie all’azoto liquido e una pressione di 330 bar. È l’equivalente di chiedere a un oggetto di resistere al vuoto e alle forze di un lancio spaziale. E lui ha retto. Non è un certificato di volo immediato, certo, ma è una prova concreta che la stampa 3D può costruire componenti non solo più veloci ed economici, ma anche realmente affidabili.

Rispetto alla forgiatura, che richiede stampi rigidi, grandi quantità di materiale e tempi infiniti, la DED è un cambio di passo. Permette di adattare forma e dimensioni senza nuovi stampi e riduce la dipendenza dal titanio forgiato di grandi dimensioni, spesso difficile da trovare. In pratica, significa poter progettare serbatoi su misura per razzi e sonde con maggiore libertà creativa e ingegneristica.

La strada non è finita: serviranno altri test per verificarne la resistenza ciclica e a lungo termine. Ma come ha ricordato Kim Hyun-joon del KARI, questa prima dimostrazione segna l’inizio di un percorso che potrebbe accelerare l’arrivo di razzi e veicoli spaziali costruiti in modo più rapido, flessibile e sostenibile. E forse, un giorno, guarderemo a questo esperimento come al punto di svolta che ha cambiato le regole del gioco.