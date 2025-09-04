Samsung Galaxy Tab A11, ecco i possibili prezzi per l’Europa

Il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo ufficiale sul mercato non solo di tablet di fascia alta, ma anche di tablet appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato. Tra questi, ci sarà ad esempio il nuovo Samsung Galaxy Tab A11. Quest’ultimo è stato il protagonista degli ultimi rumors e leaks della giornata odierna. In particolare, un noto leaker del settore ha rivelato quelli che potrebbero essere i prezzi ufficiali per il mercato europeo.

Samsung Galaxy Tab A11, trapelano i probabili prezzi per il mercato europeo

Nel corso delle ultime ore sono trapelati in rete quelli che potrebbero essere i prezzi di vendita per il mercato europeo del prossimo tablet di casa Samsung. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy Tab A11 e, a rivelare queste informazioni, è stato il noto leaker del settore Sudhanshu Ambhore. Secondo quest’ultimo, il nuovo tablet dell’azienda sarà disponibile sia in versione Wi-Fi sia in versione con connettività LTE secondo i seguenti prezzi.

Versione con solo Wi-Fi nel taglio di memoria con 64 GB ad un prezzo di 199 euro

Versione con solo Wi-Fi nel taglio di memoria con 128 GB ad un prezzo di 239 euro

Versione con Wi-Fi e supporto alla connettività LTE 4G nel taglio di memoria con 64 GB ad un prezzo di 229 euro

Versione con Wi-Fi e supporto alla connettività LTE 4G nel taglio di memoria con 128 GB ad un prezzo di 279 euro

Questi dovrebbero essere dunque i prezzi del prossimo Samsung Galaxy Tab A11, almeno stando alle parole del leaker. Ovviamente per avere delle certezze dovremo attendere la conferma ufficiale da parte di Samsung. Ricordiamo comunque che in queste settimane sono emerse diverse notizie riguardanti questo nuovo tablet. Secondo quanto è emerso, questo device sarà dotato di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 8.7 pollici e potrà inoltre contare sulla presenza di una batteria con una capienza pari a 5000 mah.