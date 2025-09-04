Baseus porta l’audio premium a tutti con la nuova Inspire Series

Alla vigilia di IFA 2025, Baseus ha scelto di alzare il livello nel mondo dell’audio con il lancio della linea Inspire, una gamma di dispositivi che integra la prestigiosa tecnologia Sound by Bose. L’obiettivo di tutto ciò? Rendere l’alta fedeltà sonora disponibile a un pubblico sempre più ampio, senza sacrificare qualità o design.

Inspire, sicurezza e ricarica: le nuove frontiere di Baseus

La nuova serie si compone di tre protagonisti. Abbiamo le cuffie con cancellazione del rumore Inspire XH1, gli auricolari open-ear Inspire XC1 e gli auricolari noise-cancelling Inspire XP1. Progettati per diversi stili di vita, essi offrono prestazioni di livello premium grazie alla combinazione tra la tradizione audio di Bose e le innovazioni Baseus in campo di intelligenza artificiale e acustica. “Ognuno ha diritto a essere ispirato dalla musica”, ha dichiarato il CEO He Shiyou, sottolineando la volontà del brand di democratizzare l’accesso al grande suono.

Le XH1 offrono un suono tridimensionale con supporto a Dolby Audio e Hi-Res, un sistema ANC a 4 strati capace di ridurre fino a -48dB di rumore e una batteria che garantisce fino a 100 ore di autonomia. Le XC1, leggere appena 6 grammi, abbinano un design open-ear a un motore ibrido a due vie per bassi profondi e alti brillanti, con una resistenza all’acqua certificata IP66. Le XP1 si distinguono per l’ANC adattivo fino a -50dB, un design ergonomico e una batteria che raggiunge 45 ore con custodia di ricarica.

Baseus non si limita però solo all’audio. L’ azienda ha presentato anche la Security X1 Pro, la prima videocamera di sicurezza al mondo con doppio tracciamento AI e risoluzione 3K, dotata di pannello solare auto-orientabile e archiviazione espandibile. Sul fronte della mobilità energetica debutta la serie PicoGo II, che propone caricabatterie e power bank compatibili con lo standard Qi 2.2 per la ricarica wireless fino a 25W. Tra i modelli emergono il caricatore PicoGo AE11 da 67W, in grado di alimentare un MacBook Pro da 14 pollici, e il power bank magnetico AM61 con capacità da 10.000 mAh.