Google Foto: nuova interfaccia in arrivo su Android

Dopo settimane di rollout graduale, la nuova interfaccia del visualizzatore delle immagini in Google Foto è finalmente arrivata a un numero ampio di utenti Android. Il cambiamento riguarda la versione 7.41 e 7.42 dell’app, ma non è legato alla versione installata quanto piuttosto a un attivazione lato server. L’obiettivo principale di questa riorganizzazione grafica è migliorare l’accesso alle funzioni più utilizzate e rendere l’esperienza visiva più pulita e intuitiva.

Su iOS arriva una funzione creativa: con Google Foto si possono creare gli adesivi

La barra inferiore mantiene i consueti quattro pulsanti, ma l’icona per la modifica cambia aspetto. Ora mostra due linee con un pallino finale, abbandonando i classici tre slider. Inoltre, il tasto “Lens” viene sostituito dal nuovo pulsante “Aggiungi a”. Anche il menu con i tre puntini in alto a destra subisce una revisione. Non apre più la scheda informativa in basso, ma propone un vero menu a tendina con più opzioni, rendendo l’interazione più immediata.

Le modifiche coinvolgono anche le foto raggruppate, con una visualizzazione più ordinata e un badge che evidenzia l’immagine di copertina. In basso, accanto al carosello delle immagini, è stato aggiunto un menu contestuale che consente di gestire meglio le foto simili. Opzioni come “Mantieni questa, elimina il resto” o “Separa gruppo” sono ora facilmente accessibili.

Mentre su Android si diffonde la nuova UI, gli utenti iOS ricevono una novità tutta loro. Google ha introdotto una funzione che permette di creare adesivi partendo da qualsiasi immagine, semplicemente tenendo premuto il soggetto. L’oggetto viene evidenziato con un bordo animato, offrendo subito le opzioni “Copia” e “Condividi”. Questo permette di usare rapidamente l’immagine in altre app come se fosse uno sticker personalizzato.

La funzione, simile a quella già offerta dall’app nativa di Apple, è attualmente disponibile solo per iOS 17 e iPadOS 17, ma Google ha confermato ufficialmente che il supporto per Android arriverà in futuro. Per il momento, però, resta una feature esclusiva dei dispositivi Apple.