Oppo A6 Pro 5G sfiderà gli iPhone 17: lancio fissato per il 9 settembre

Mentre in Italia è arrivata da poco la nuova serie Reno 14, in Cina Oppo si prepara a svelare un altro dispositivo destinato alla fascia media: Oppo A6 Pro 5G. La data scelta non passa inosservata, perché coincide con l’evento Apple del 9 settembre, quando verranno presentati gli attesissimi iPhone 17. Una mossa che sembra quasi una sfida simbolica, con Oppo pronta a ritagliarsi spazio mediatico anche in una giornata dominata dai riflettori su Cupertino.

L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine ufficiale pubblicata sui social, che mostra il frontale dello smartphone. Qui emergono alcune caratteristiche ormai comuni a molti modelli: bordi piatti, foro centrale per la fotocamera frontale e almeno una colorazione dorata che sarà disponibile al lancio.

Le specifiche attese per Oppo A6 Pro 5G

Sul lato tecnico, le informazioni circolate negli ultimi giorni delineano un profilo interessante per la categoria. Oppo A6 Pro 5G dovrebbe montare un chipset MediaTek Dimensity 6300, affiancato da 8 GB di RAM. Una combinazione che lascia presagire buone prestazioni per l’uso quotidiano e per la connettività 5G.

Un altro dettaglio confermato è la ricarica rapida da 80W, resa nota grazie alla certificazione TÜV Rheinland. Resta invece ancora un’incognita la capacità effettiva della batteria, che verrà probabilmente svelata durante la presentazione ufficiale.

In attesa della presentazione completa, cresce l’hype

Per scoprire l’aspetto posteriore del dispositivo e il design del modulo fotografico bisognerà attendere ancora qualche giorno. Non è escluso che Oppo punti su un layout rinnovato per distinguere il modello dai concorrenti nella fascia media, segmento in cui la competizione resta molto alta.

Il lancio del 9 settembre permetterà ad Oppo di presentarsi con un prodotto fresco proprio mentre l’attenzione globale sarà catalizzata sugli iPhone 17. Una scelta audace che conferma la volontà del brand di posizionarsi in primo piano anche in uno scenario dominato dalle big tech. Manca ormai molto poco, tenete duro.