Microsoft annuncia ben tre nuovi controller Xbox

C’è aria di novità e di rinnovamento estetico e di design in casa Microsoft. In queste ultime ore, infatti, il noto colosso americano ha annunciato in veste ufficiale l’arrivo non di uno, non di due ma bensì di tre nuovi controller per la sua console da gaming, la Xbox. Si tratta in particolare dei nuovi controller denominati Ice Breaker, Storm Breaker e Heart Breaker. Tutti e tre si distinguono per un look ed un design unici, con delle colorazioni incredibili ed originali. Tutti e tre saranno disponibili all’acquisto anche in Italia a partire dalla prossima settimana.

Il colosso americano Microsoft ha deciso di rinnovare la sua console da gaming Xbox con ben tre novità. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco annunciato l’arrivo ufficiale di addirittura tre nuovi controller, tutti caratterizzati da un design ed un look unici, con rivestimenti metallici ed elementi traslucidi satinati.

Il primo di questi è il nuovo controller denominato Ice Breaker. Come suggerisce anche il nome, il suo look è chiaramente ispirato al ghiaccio e alla neve, con la sua colorazione unica. Troviamo qui una finitura satinata e traslucida, che conferisce al controller l’aspetto di cristalli frammentati. Oltre a questo, spiccano anche dalle variazioni di blu sia sulle levette analogiche, sui pulsanti ABXY e sia sulle impugnature testurizzate.

Il secondo è il nuovo controller denominato Storm Breaker. In questo caso, abbiamo un look predominato dai colori nero, bianco, grigio e argento. È inoltre dotato di alcuni riflessi argentati che ricordano il fogliame. Troviamo inoltre un d-pad metallico e una scocca superiore opaca ed anche il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Il terzo ed ultimo controller è quello denominato Heart Breaker. In questo caso, spiccano tonalità e colori più vivaci, fra cui il viola, il blu e il rosa, con anche il coperchio traslucido.

Prezzi e disponibilità

I tre nuovi controller per Xbox saranno disponibili all’acquisto a partire dalla giornata del 9 settembre 2025 ad un prezzo di 79,99 euro.