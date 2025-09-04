YouTube Premium segue l’esempio di Netflix: stop alla condivisione fuori casa

YouTube ha iniziato ad applicare in maniera più severa la regola che vieta la condivisione del piano Premium Famiglia tra persone che non vivono nella stessa abitazione. Chi crede che negli anni ci siano state delle verifiche, si sbaglia in quanto queste sono state davvero lievi e non troppo costanti, con gli abbonati che però adesso sanno benissimo quello che sta per succedere. Entro due settimane infatti nel caso in cui la loro posizione non dovesse essere quella coincidente con l’amministratore del piano, verranno sospesi i benefici Premium.

Il piano Famiglia, che costa 25,99 euro al mese e consente di aggiungere fino a cinque membri, prevede fin dal 2023 che tutti i partecipanti risiedano nello stesso domicilio. Per verificarlo, YouTube effettua un controllo elettronico ogni 30 giorni. In passato, il mancato superamento di questa verifica non aveva reali conseguenze, ma con il nuovo giro di vite le cose cambiano sensibilmente.

Le email di avviso e le conseguenze

I messaggi inviati agli utenti hanno come oggetto “La tua iscrizione a YouTube Premium Famiglia sarà sospesa”. All’interno, viene spiegato che l’account non risulta collegato alla stessa abitazione del gestore del piano. In caso di sospensione, l’utente continuerà a far parte del gruppo famiglia ma perderà i vantaggi dell’abbonamento, tornando alla versione gratuita con annunci pubblicitari.

Questo significa dire addio a funzioni come la visione senza pubblicità, i download offline e l’accesso completo a YouTube Music. Sarà comunque possibile contattare l’assistenza per dimostrare la propria idoneità e cercare di mantenere l’accesso al piano Premium.

Una strategia in linea con il mercato dello streaming

La decisione avvicina YouTube alla linea già adottata da altre piattaforme di streaming, in particolare Netflix, che da tempo limita l’uso dei piani famiglia e condivisione degli account a un solo nucleo domestico. L’obiettivo è ridurre le condivisioni abusive e incrementare gli abbonamenti individuali, puntando su un’applicazione più coerente delle regole già in vigore.