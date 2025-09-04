Google Chrome adotta il nuovo design Material 3 Expressive su Android

Anche Google Chrome inizia a rinnovarsi con l’arrivo del Material 3 Expressive, il linguaggio grafico introdotto da Google durante l’I/O 2025. Dopo app come Gmail, Keep, Drive, Messaggi e Registratore, anche il browser più utilizzato al mondo si allinea a questo stile visivo, portando su Android una serie di modifiche estetiche pensate per rendere l’interfaccia più coerente e moderna.

Le novità non rivoluzionano l’esperienza d’uso, ma introducono una serie di dettagli che contribuiscono a rendere l’app più armoniosa. L’indicatore di caricamento delle pagine, ad esempio, ora presenta bordi molto più arrotondati. Nel menu Overflow, quello accessibile dai tre puntini verticali, le cinque icone principali sono racchiuse in un contenitore circolare leggermente più scuro rispetto allo sfondo. È stato inoltre eliminato il separatore che distingueva la prima riga dalle altre opzioni, mentre il tratto delle icone è stato ritoccato con maggiore cura.

Multitasking e gestione delle schede

Anche la pagina che mostra la panoramica delle schede aperte è stata aggiornata. Il pulsante “+” per aprirne una nuova è ora inscritto in uno squircle, ovvero una forma a metà tra quadrato e cerchio, con un colore di sfondo vivace e in netto contrasto con la griglia delle schede. Lo stesso approccio è stato applicato al contatore delle schede, all’icona della modalità Incognito e al tasto per i gruppi, tutti inseriti in contenitori rettangolari con angoli arrotondati.

Un’altra modifica riguarda proprio i gruppi di schede: in precedenza, per indicare un gruppo selezionato veniva mostrato solo un piccolo punto sulla card. Ora l’highlight viene esteso a tutta l’area del gruppo, rendendo più chiara la selezione.

Un aggiornamento graduale

Si tratta, nel complesso, di rifiniture grafiche più che di cambiamenti radicali, ma sufficienti a rendere Chrome visivamente più coerente con le altre app Google già passate al Material 3 Expressive. La distribuzione del nuovo design è iniziata nei giorni scorsi e raggiungerà progressivamente tutti gli utenti Android nelle prossime settimane.