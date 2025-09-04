Android introduce il backup automatico delle impostazioni antifurto

Con l’ultimo aggiornamento di Google Play Services, Android ha introdotto una funzione che rende più semplice mantenere attive le impostazioni legate alla sicurezza. Si tratta del backup automatico della Protezione dai furti, un sistema che permette di non dover riconfigurare ogni volta le misure antifurto dopo un ripristino di fabbrica o durante il passaggio a un nuovo smartphone.

In precedenza, chi resettava il dispositivo doveva riattivare manualmente strumenti fondamentali come il Blocco per furto, il Blocco dispositivo offline e il Blocco remoto. Una procedura macchinosa che portava spesso a trascurare la completa riconfigurazione. Con la nuova versione di Play Services, tutte queste preferenze vengono ora salvate nel cloud e ripristinate in automatico insieme ad app, reti Wi-Fi e altre impostazioni di sistema.

Come funziona il backup antifurto di Android

La novità si integra nel sistema di backup cloud nativo di Android. Quando si configura un nuovo smartphone o si ripristina quello già in uso, le impostazioni antifurto vengono riportate esattamente allo stato precedente. Se alcune funzioni erano disattivate, resteranno tali; se invece erano attive, continueranno a esserlo senza necessità di ulteriori interventi.

Il rilascio è legato alla versione 25.34 di Play Services, distribuita da settembre con la consueta modalità graduale. Non tutti i dispositivi riceveranno subito l’aggiornamento e in alcuni casi potrebbe essere necessario attendere alcune settimane.

Un tassello in più per la sicurezza su Android

Il backup automatico delle impostazioni antifurto va a coprire un aspetto rimasto finora scoperto. Pur non trattandosi di una rivoluzione, rappresenta un passo importante nella protezione quotidiana dei dispositivi Android, considerando quanto siano diventati centrali nella gestione della vita personale e lavorativa.

Grazie a questa novità, la sicurezza non dipende più dalla memoria o dall’attenzione dell’utente, ma viene garantita in modo strutturale dal sistema, riducendo il rischio di dimenticanze che in passato potevano lasciare scoperte funzioni essenziali.