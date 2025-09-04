Mercedes AMG GT XX: elettrica con 1.360 CV, 4 porte e ricarica lampo

Il nuovo concept della Mercedes AMG GT XX segna l’inizio di una nuova era per i modelli ad alte prestazioni. Si tratta di una coupé a quattro porte che unisce un’estetica audace a performance impressionanti: oltre 1.360 CV, grazie a tre motori elettrici compatti, e una velocità massima che supera i 360 km/h. La carreggiata è ampia, le superfici scolpite e l’impatto visivo è immediato grazie all’arancione “Sunset Beam”, la silhouette morbida e il profilo da vera supercar futuristica.

Propulsione d’avanguardia e ricarica lampo, AMG GT XX ridefinisce la sportività elettrica

Il cuore delle prestazioni è una generazione di motori a flusso assiale, sviluppati insieme agli specialisti tecnologici interni dell’azienda, che garantiscono massima densità di potenza con peso e volume contenuti. L’auto integra due motori, con trazione intelligente e potenza orchestrata dai sistemi di guida AMG. La batteria high-tech si basa su celle cilindriche raffreddate direttamente da fluido, alloggiati in un involucro ad alta tensione progettato per resistere a usi estremi. La vera chicca è anche la ricarica ultraveloce supportata; basta un pit stop di cinque minuti per guadagnare autonomia per circa 400 km. È una novità vera, con ambizioni da Formula 1 su strada.

Design radicale con dettagli futuristici

L’aerodinamica è da record: Cx di 0,198, minimo mai visto su un’auto simile. I cerchi da 21″ ospitano lamelle mobili delle ruote che si aprono solo quando serve raffreddamento e si chiudono per ridurre la resistenza all’aria. E per chi vuole comunicare lo fa su LED: sei luci posteriori a tubi, un pannello centrale che può animare loghi e messaggi, e vernice luminescente segmentata che si accende di notte o simula lo stato di carica. All’interno, l’abitacolo è un mix tra auto da corsa e raffinata modernità. Vanta un volante da monoposto, sedili con guscio in fibra di carbonio e cuscinetti stampati in 3D su misura – facili da sostituire ed ergonomici. Materiali biotech sostituiscono la pelle, abbinati a minimalismo ed eleganza senza fronzoli.

L’AMG GT XX rappresenta il manifesto dell’elettrificazione ad alte prestazioni secondo Mercedes-AMG; potenza da hypercar, tecnologia di ultima generazione, design sensuale e aerodinamica estrema. È un ponte tra passato e futuro, un record su strada e un avamposto per i modelli di serie che arriveranno a breve.