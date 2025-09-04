Elon Musk lavora al suo nuovo progetto Macrohard

Elon Musk continua ad alimentare il dibattito sull’intelligenza artificiale con un annuncio che ha già acceso polemiche e curiosità. Si tratta della nascita di Macrohard, un progetto firmato xAI che ambisce a essere una software house interamente composta da agenti digitali. L’idea di fondo è semplice: se aziende come Microsoft hanno costruito la loro fortuna su prodotti esclusivamente software, allora perché non immaginare che un team di sole intelligenze artificiali possa fare lo stesso? Musk intende dimostrarlo affidandosi a Grok, il chatbot di punta di xAI, che dovrebbe generare una moltitudine di agenti specializzati. Tali agenti, almeno sulla carta, sarebbero in grado di assumere ruoli diversi e complementari. Scrivere linee di codice, creare contenuti visivi e sonori, verificare la presenza di errori, fino a impersonare utenti reali per testare applicazioni in ambienti simulati.

Nuovo progetto per Elon Musk: ecco i dettagli

Non si tratta solo di suggestioni. A luglio Musk aveva provocato i suoi follower con un indovinello su X, lasciando intuire la nascita di una nuova iniziativa e definendola una sfida colossale. Pochi giorni dopo, i documenti ufficiali hanno confermato la registrazione del marchio Macrohard, avvenuta il 1 agosto. Le categorie coperte spaziano dal design digitale alla programmazione, passando per la produzione di testi e immagini fino allo sviluppo di videogiochi, segno di un progetto che non vuole porsi limiti.

Alla base di tale ambizione c’è un’infrastruttura tecnologica altrettanto ambiziosa: Colossus. Ovvero, il supercomputer che Musk sta facendo costruire a Memphis. Alimentato da milioni di GPU Nvidia, Colossus dovrebbe diventare la centrale operativa in grado di gestire e coordinare la complessità di centinaia di agenti AI. Dando così forma concreta alla visione di xAI.

Dietro il progetto c’è il tentativo di ridefinire i confini dell’industria del software attraverso un esercito di algoritmi. Resta da capire se Macrohard di Elon Musk riuscirà davvero a trasformarsi in una realtà operativa.